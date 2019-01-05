只餘右眼一成視力　社工媽媽進修轉當按摩師　深信不應為人生設限

「跟著心內的鼓聲節奏向前行」這句話，為大熱電影《逆流大叔》令人深刻對白，以龍舟比喻人生。而現實中亦有視障人士靠內心的熱誠，孜孜不倦增值自己，創出一片天。 左眼失明、右眼只剩一成視力的黃佩雯，雖為照顧一對年幼子女辭去社工工作，但並無因此停步。她深信不應為人生設限，於丈夫鼓勵下，修讀再培訓局的課程，以實力說服質疑聲音，現成為全職按摩師。她於今日（ 5日）再培訓局舉辦的頒獎禮上，獲得傑出學員年度大獎。

喺香港生活好似逆流而行，不進則退。 黃佩雯

視障人士黃佩雯獲得傑出學員年度大獎。（梁鵬威攝）

先天近視逾千度 工作長期對電腦更惡化

黃佩雯先天雙眼近視高達一千多度，其後於讀書時期不斷加深，加上任職秘書及社工工作期間，需長時間使用電腦工作，令雙眼視力漸差，現時左眼已完全失明，右眼最終只剩一成視力。她曾進行多次視網膜手術，不過左眼視力已難以恢復，而右眼因眼球不斷萎縮，於醫生建議下現時亦需使用人工眼球。

為照顧一對子女，她辭去社工及秘書工作。（受訪者提供圖片）

長時間的工作不僅令她視力惡化，同時難以抽身照顧分別年僅5歲及3歲的兒子和女兒。她曾經考慮做全職媽媽，全力照顧子女，「但始終家庭經濟上不容許。」因此，她希望覓得工時較彈性、又可支撐生活所需，而又可合符自身興趣的工作。期間她接觸到香薰美容及按摩，對此產生興趣，故最終報讀了再培訓局為一般人士開設的「保健按摩基礎證書」課程。

佩雯稱於課程中，獲得同學及導師的協助。（受訪者提供圖片） 老師都未教過視障學生 各方協助化解困難 由於課程為一般人士開設，不但只有她一位視障人士，「連老師都話未教過視障人士。」佩雯坦言，過程中曾感難以追上進度，而所需考試時間亦較其他同學長。幸好，憑着個人意志、老師及同學的積極協助，「他們會親自按下我嘅穴位，令我更容易掌握。」而再培訓局亦有提供適切的協助，如批准延長考試時間的申請。

佩雯稱，丈夫對她非常支持。（受訪者提供圖片）

她最終於2017年9月完成課程，隨即獲美容院聘任為兼職按摩師，更於去年8月轉為全職。她憶述過程亦非一帆風順，如遭質疑她的工作能力，「有客人第一次嚟會話『佢睇唔到㗎喎』，不過依家變咗我嘅長期客戶。」而媽媽亦一度反對她任職按摩師，不過她選擇以能力去說服他人，同時亦要學會接受自己的缺憾。

有客人第一次嚟會話「佢睇唔到㗎喎」，不過依家變咗我嘅長期客戶。 黃佩雯

佩雯將繼續進修，希望日後開設自己的公司。（梁鵬威攝）

現時不少客人均大讚她的按摩手勢，成為她的工作動力；加上丈夫的支持，「他同我講唔使擔心屋企，畀我以兼職開始，已經好大支持。」佩雯深信不應為自己的人生設限，「喺香港生活好似逆流而行，不進則退。」將來她會繼續進修，增值自己，希望有朝能開設自己的公司。