【工展會】下周一結束　參展商推買得多、平得多策略促

第53屆工展會下周一（7日）結束，參展商開始減價、增優惠加快去貨，吸引不少市民把握機會入場搶購，今日（5日）下午時段，銅鑼灣及天后兩個出入口一頭湧湧。場內有不少參展商表示，今年入場人士眾多，但消費者的購買意欲較去年低及審慎，可謂「旺丁不旺財」，餘下兩天會推出不同優惠及減價吸客。 有參展商在今日或之前一兩日，已減價促銷，但策略是要顧客買得多才可慳得多，如韓國午餐肉由40元三罐變50元四罐，平均每罐減價6%，亦有罐頭鮑魚由99元三罐變200元八罐，一罐便宜24%。

工展會結束前最後一個周六，場內人頭湧湧。（梁煥敏攝）

軒琴居今年推出多款超底價枕頭產品。（梁煥敏攝）

軒琴居今年推出多款超底價枕頭產品，價格為29元到139元不等，吸引到不少市民前來選購。其公司店舖經理郭先生表示，由於今年新增越南製造廠，生產量比以往倍增，所以能夠以更低價錢出售產品，場內比門市低最少一半。他指以往29元的鑽石枕，在工展會只推出一千個，並於展期推出的早期已經沽清，今年則增加貨源至超過二千個，相信可令更多市民購買得到，「貨源會『捱到』下星期一，唔夠都即刻生產出嚟。」郭表示，由於定價已經最低，未來數日未有加推其他優惠吸客。

劉崇智稱，未來數天會向顧客加送頭抽豉油。（楊凱力攝） 美味棧壓軸加送頭抽豉油 美味棧銷售經理劉崇智則説，較早前提到花膠、鮑魚等產品，吸引到不少市民選購，未來數天將不會把價錢再度降低，但會隨產品附送大師傅頭抽豉油，希望能夠惠及消費者。不過需買一定數量嘅鮑魚或花膠產品才可獲得，如要以300元買6罐鮑魚。

專售韓國午餐肉的寶宏貿易發展檔位貼出「清貨」告示，減價至50元4罐。（梁煥敏攝）

韓國午餐肉今減價6%

寶宏貿易發展公司於展期最後一個周六、即今日開始「劈價」，檔位貼出「清貨」告示，今日韓國午餐肉一律賣50元四罐，平均每罐12.5元，較之前40元三罐、每罐13.3元便宜6%。負責人周樹強表示，今年入場的市民購物較為審慎，走勻整個會場才購買，不少檔位均只是「表面風光」，實際較去年差。他提到，聖誕節時段市民的購買意欲較高，可是只能維持數天，今日下午起將貨品的價錢減低，即時吸引不少市民購買，期望周一工展會結束前能夠清走更加多貨品，並預告會推出更加多折扣產品惠顧消費者。

原價99元3罐的鮑魚減價至200元8罐。（梁煥敏攝）

檔位提早兩日削價24%賣罐裝鮑魚

好棧食品推出至抵價200元8罐鮑魚，較原本99元3罐便宜得多，平均每罐由33元減至25元，減幅為24%，隨即吸引不少路經的市民購買。負責人李先生表示，兩日前已經開始減價，加上現時的散貨的速度較上周快得多，未來數日將會推出不同優惠，但會率先留意產品的數量而定。