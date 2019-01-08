【沙中線】再有螺絲帽和鋼筋無連接　3枝鋼筋不達標

港鐵沙中線紅磡站再發現有螺絲帽與鋼筋無連接！港鐵自去年12月10日開始鑿牆，檢測月台層板鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，路政署周一（7日）晚上再公布檢驗情況，最新公布的8枝鋼筋檢測結果，再有3枝不達標，涉事區域為東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部，最差一枝只扭入28.54毫米，外露3至4個扭紋。 此外，當局再度發現在東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部位置，有一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，螺絲帽和鋼筋之間存有小間隙，而螺絲頭約有2-3個扭紋。

需至少扭入40毫米

路政署就第2個目的開鑿螺絲帽檢測結果，再公布5枝東西走廊C區月台層板以及3枝南北走廊香港體育館區月台層的鋼筋檢驗結果。當中再有3枝位於東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部的鋼筋，未能合乎螺絲頭扭入螺絲帽至少達37毫米的規格，最差一枝僅扭入38.54毫米，外露3至4個扭紋。另有兩枝位於同一區域的鋼筋，分別只入34.99毫米及35.32毫米，各自外露2至3個扭紋及1至2個扭紋。

根據螺絲帽生產商資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米的標準。換言之上述不及格的鋼筋，連同檢測誤差3毫米計算，螺絲頭長度不足40毫米。

路政署公布，再發現有螺絲帽與鋼筋無連接。(資料圖片)

連同今日公布的結果，已檢測了47個位置，當中有15枝不達標，「肥佬」比率達32%。

此外，當局於2019年1月7日在東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部的測試位置，發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，螺絲帽和鋼筋之間存有小間隙，而螺絲頭約有2-3個扭紋。今次發現，是鑿牆以來第二次。

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵自去年12月10日起開始鑿牆檢測相關工作。當局指，開鑿混凝土的第一個目的，是要就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；

第二個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查，並利用非破壞性測試核實螺絲頭與螺絲帽接駁位的施工質量，而鑿開位置將以統計方法隨機取樣。