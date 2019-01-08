【巴士車禍檢討】報告批運輸署、巴士公司被動　倡設巴士安全總監

近年本港接二連三發生巴士致命車禍，包括今年2月大埔公路發生導致19人死的車禍，政府遂成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」。 政府今（8日）日公布長逾200頁的委員會報告，報告批評運輸署及巴士營運商，是在意外後採取「被動的回應而非積極主動的措施」。 報告又在16個範疇提出共45項建議，當中包括建議運輸署設立專營巴士安全總監，及建議委聘獨立顧問研究在巴士上層加裝安全帶的成本效益等。

香港專營巴士服務獨立檢討委員會早前已向特首林鄭月娥提交報告。（政府新聞網圖片）

委會員在上月底向特首林鄭月娥提交報告，政府今（8日）日公布長逾200多頁的報告建議書，委員會在報告中，批評運輸署及巴士營辦商雖在意外後採取多項措施，但卻「明顯是事後被動的回應而非積極主動的措施」。

報告又提到，運輸署一直沒有規定巴士營辦商與時並進，引入先進科技的裝置以加強安全，報告斥署方在監管巴士安全方面，「欠缺長遠、審慎和積極主動的對策」。

同時，報告在16個範疇提出共45項建議，當中包括建議運輸署設立專營巴士安全總監、建議運輸署成立專責科技小組、設立巴士安全創新基金、加裝安全帶、電子穩定控制系統，及具有減速功能的自動車速限制器、訂立安全表現指標、定期公開巴士意外數據等。

運輸及房屋局局長陳帆在記者會上表示，政府已仔細研究報告內容及全面公開報告，他表示今年2月的大埔車禍感到難過，並向意外死傷者致以深切慰問。他指出政府有必要確保巴士的營運安全，以保障市民出行的安全，並會全面跟進委員會提出的跟進和建議。



研將辱罵或襲擊巴士司機列為罪行



陳帆指出，委員會的整體建議務實，及曾參考倫敦、新加坡實行的情況，已就每項建議作出正面及全面的回應，會與相關部門及持分者落實建議。至於牽涉法例修改，如訂立巴士車長工作、休息及用膳時間，以及將辱罵或襲擊巴士司機列為罪行，由警方提出檢控等，由於影響範圍較大，政府需時去作出研究。