【港珠澳大橋案】12名顧問公司職員涉竄改測試資料　案件開審

港珠澳大橋的石屎磚壓力測試涉造假，19名土木工程拓展署外判商前職員被廉署拘捕，其中7人早前認罪，其餘12人全部否認一項串謀詐騙罪，案件今（8日）於西九龍法院開審。控方指職員竄改測試時間，並以其他材料替代原本要受檢驗的混凝土磚。

12名被告皆是嘉科工程顧問有限公司的前職員，年齡介乎23至59歲，被指於2013年1月1日至2016年7月26日期間，串謀及聯同不知名人士，詐騙簽核合格報告的兩名土木工程拓展署首席技術員劉啟森和袁寶強。

眾被告依次為8名前工地實驗室技術員余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻、張嘉明，及4名前實驗室助理謝德禮、李志勤、陳志成、郭文輝。

職員涉曾改測試日期及時間

控方開案陳詞指，路政署2012年啓動港珠澳大橋工程，用以建橋的混凝土磚、泥土、石頭等，須交予土木工程拓展署檢測。土木署同年就此設立小蠔灣試驗所，該試驗所的管理及運作外判予嘉科。

約2013年，有實驗室職員未能按時測試，首兩名被告發現後，便叫負責的實驗室職員「弄妥」問題，以完成報告。實驗室職員遂更改電腦的測試日期及時間，以符合要求。此外，因最初用以測試的混凝土磚已遭壓碎，職員又會以代替品重做該次測試，得出虛假的模擬結果。早前認罪的實驗室技術員會轉作控方證人。

聆訊明續。

案件編號：DCCC1031/2017