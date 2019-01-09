【青衣六死車禍】致命交通意外按年跌一半　業界同意制工作指引

青衣長青公路去年發生致命車禍，釀成6死逾30人傷，引起社會對非專營巴士行車安全的關注。 運輸及房屋局今日（9）書面回覆立法會議員質詢時指，去年截止11月，非專營巴士的交通意外宗數均有下降。就制訂非專營巴士司機工作、休息時間及用膳時間指引方面，局方指業界同意有關建議，未來會繼續與運輸署進一步商討。 局方又指，運輸署在與非專營巴士業界的恆常會議之下，成立了特別工作小組，並將於本月中旬舉行第一次會議。

青衣長青公路去年發生致命車禍，釀成6死逾30人傷。（資料圖片）

根據局方數字，2016年至去年間涉及非專營巴士的交通意外宗數均有下降。2018年截至11月，致命意外宗數有4宗，較前年少一半；嚴重及輕微則為28及338宗，按年跌約3成及14%。

業界同意制訂非專營巴士司機工作指引

局方又指，就最近發生非專營巴士的交通意外後，運輸署去年底與非專營巴士業界舉行特別會議，業界支持立法強制規定新登記的非專營巴士上裝設安全帶，並考慮在購置新巴士時，配備相關的裝置車速限速器、俗稱「黑盒」的行車記錄儀及電子穩定控制系統。

就制訂非專營巴士司機工作、休息時間及用膳時間指引方面，局方指業界原則上同意有關建議，惟須顧及現時業界營運模式，更承諾會繼續與運輸署進一步商討。

工作小組本月中旬開會

局方指出，為了加快落實各項提升非專營巴士營運安全的具體措施，運輸署會在現時與非專營巴士業界的恆常會議之下，成立特別工作小組，繼續進一 步討論及跟進上述事宜。工作小組將於本月中旬舉行第一次會議。