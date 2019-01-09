嘉湖海逸申改建住宅料增萬人　居民憂交通擠迫食肆消失

長實旗下的天水圍嘉湖海逸酒店向城規會申請，改建為兩座樓高53層的住宅大廈，料可提供5,000個單位，根據城規會文件，每層單位可能超過50伙，帶來過萬居住人口。現時低層的置富嘉湖商場會保留，然而居民擔心改建造後，居民生活上不便，新增人口加劇交通負擔，屏風樓加劇空氣污染，直言：「如果可以，唔想佢批！」

天水圍嘉湖海逸酒店申請改建成私人住宅，將建成兩幢樓高53層的住宅。（吳鍾坤攝）

置富嘉湖舊稱嘉湖銀座，天水圍人簡稱其「銀座」，連鄰近輕鐵站也以此命名。銀座位於天水圍的中心地帶，與天水圍公園相鄰，天逸輕鐵總站開通前，銀座旁的天榮站是總站，交通便利，原天水圍公共圖書館亦座落於此，人流雖然談不上暢旺的日本銀座，默默陪伴天水圍人近廿年，近年仍是嘉湖山莊及栢慧豪園居民主要使用的商場，食肆集中地。

羅先生不希望嘉湖海逸酒店改建為住宅。（吳鍾坤攝）

「如果可以，唔想佢批（批准改建）！」天水圍居民羅先生平日帶4歲兒子上學，會在銀座食早餐或午餐，他擔心銀座商舖會因改建而變更，日後或需要乘車或再步行多10分鐘以上，前往更遠的天晴邨或天頌苑商場用餐，「路途同交通會更繁鎖。」此外，他指在銀座輕鐵站及天水圍西鐵站上車，以往需要「等多幾班車」才能登車，擔心人口增加，日第登車更困難。

民主黨社區主任吳玉英接獲居民反映，擔心嘉湖海逸酒店改建成屏風樓。（吳鍾坤攝）

居民驚訝兩幢樓有5000個單位

民主黨社區主任吳玉英表示，接獲不少居民反映，擔心天水圍嘉湖海逸酒店改建成屏風樓，如同長實旗下另一天水圍屋苑栢慧豪園，屏風效應加劇空氣污染，對市民、學生健康造成影響，同時她指兩幢大廈達5,000單位感到驚訝，做計可能出現納米單位；此外，以每單位平均居住2.7人計算，將為天水圍帶來過萬新增人口，對現時社區配套做成極大壓力。

烘焙坊東主麥小姐指置富嘉湖人流下降，去年下半年「蝕住做」。（吳鍾坤攝）

銀座目前的商戶未知會否受改建影響，但現時「蝕住做」，等不及改建新增的人流。麥小姐經營烘焙坊約3年，主要做街坊生意，她指以往銀座有樓上燕窩莊、12蚊店，又是天水圍市中心，人流尚可，但近日大裝修，加上招商不善，吸引人流的商戶遷離，她被迫由一期搬至二期，去年下半年「蝕住做」，她認為改建私營房屋可為銀座帶來人流，但她今年生意如無法改善，只待租約結束便離開。