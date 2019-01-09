印傭到職5天遭性侵至下體損傷出血　年青男主人否認強姦案開審

需照顧兩歲女兒的裝修工，由母親代聘印傭照顧孩子，惟裝修工涉嫌在女傭到職僅5天，便把女傭強姦。女傭翌日即通知僱傭公司報警，並發現女傭下體有擦傷及出血。裝修工卻否認強姦，案件今（9日）在高等法院開審。

被告馮海洋(左)否認強姦新到職印傭。（李慧娜攝）

被告馮海洋（27歲）被指於2017年10月21日於天水圍天慈邨一單位內強姦X。

事主指被告曾向她說廣東話

控方今傳召現年26歲的印尼籍女子X作供。她稱受被告的母親聘用，為被告照顧孩子。她於2017年10月抵港，並於同月16日到被告家工作，惟21日凌晨，她哄被告兩歲的女兒入睡，返自己房間準備歇息之際，突然有人敲她房門。她打關門後發現被告向她笑，又以廣東話向她講了些話，及後她去了洗手間，返房時仍看到被告在她房門外。

女事主曾反抗不果

女事主續指，接著被告用力捉著她，並推她到房內的床上，被告繼而強吻她，又指插其陰道，再將陽具插入她的陰道，期間她不斷反抗，曾掌摑被告及嘗試推開他，可惜不成功，被告亦沒有使用安全套，最後在陰道內射精。

事主稱擔心會懷孕

控方的開案陳辭指，女事主被強姦後，立刻聯絡僱傭公司人員，表示擔心自己懷孕及怕丈夫知道此事，惟當時為凌晨時份，該名人員在睡覺。女事主於早上乘被告離開單位後去沖涼，僱傭公司人員終在早上9時回覆，但女事主由於仍要照顧被告的女兒而沒有離開單位，僱傭公司人員滙報上級後，上級立即報警。

女事主衣物床單有被告精液

女事主接受檢查後，被發現下體擦損並流血，而警方從單位內檢走屬於女事主的衣物及床單，有關物品上驗出有被告的精液。庭上透露，女事主身高僅148厘米，體重42公斤，被告則高180厘，重67公斤，二人體型有一定差距。

案件編號：HCCC156/2018