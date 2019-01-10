【冬季流感】中大：向家長提供額外接種疫苗支援　幼童接種率倍升

社會新聞
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2019年甫過去10天，本港就有5宗兒童流感的嚴重個案，當中更有人併發腦炎或肺炎。中大學者指，流感疫苗對預防6歲以下兒童因感染病毒入院的效用達六成八，不過接種率多年來仍低於20%。

中大醫學院團隊近年進行研究，發現如果在提供流感疫苗資助計劃的資訊外，額外提供一份解釋兒童流感風險和接種益處的簡明資訊、一份申請疫苗資助的半完成表格、不額外收費的診所聯絡方法、接種疫苗的提示短訊等支援，將有助提升2歲以下兒童的接種率近兩倍。

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問倪以信指，流感疫苗對預防6歲以下兒童因感染病毒入院的效用達六成八，不過即使政府早年已向6個月至12歲兒童提供免費或資助接種流感疫苗，接種率多年來仍低於20%，較七成人接種疫苗的社區防疫理想水平有相當距離。

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問倪以信指，流感疫苗對預防6歲以下兒童因感染病毒入院的效用達六成八。（鄭翠碧攝）

中大醫學院團隊在2014至2015年間進行研究，研究團隊招募了833對母子參與，隨機分配416人為「介入組」、417人為「對照組」。「介入組」會在一般的流感疫苗資助計劃的資訊外，額外提供一份解釋兒童流感風險和接種益處的簡明資訊、一份申請疫苗資助的半完成表格、不額外收費的診所聯絡方法、接種疫苗的提示短訊，結果顯示，「介入組」有38%兩歲或以下幼童接種流感疫苗。相對之下，只獲一般流感接種資訊的「對照組」，接種率只有13%。

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