【綠置居】麗翠苑截止申請　七旬公屋戶為病妻買樓：弟弟幫我比晒

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，將於今日（10日）晚上7時截止申請。有七旬老翁指出，雖然現時居於公屋，惟單位面積較細、陽光欠奉，對要以輪椅出入的妻子極不方便，為了妻子的健康著想，決定首次申請「綠置居」。他又說，由於資產有限，一旦成功抽中，樓價將由弟弟全數支付。 另有今期居屋落籤者指出，即使現已居於公屋，但仍希望置業，又說綠置居的售價是私樓一半相當吸引，他直言：「（置業）始終係香港人願望。」

（李澤彤攝）

為病妻買樓 由弟弟付錢置業

70歲顧先生指出，現時與妻子居於約200呎公屋單位，不過妻子早年跌倒，要以輪椅出入，加上她被確診骨質疏鬆，醫生建議要多曬太陽，惟現時單位座向欠佳，缺乏陽光，故他有意購買綠置居最大單位，使妻子行動可更方便，他坦言：「我成七十歲，都冇乜錢，弟弟會幫我比晒。」

他又說，過去從未抽居屋或綠置居，若非妻子患病，今次亦不會申請綠置居，他說：「抽中就最好啦！」

顧先生指出，若非妻子患病且行動不便，他亦不會入表申請綠置居。（王潔恩攝） 居屋落籤者：置業係香港人願望 另一申請者黃先生指出，雖然現與妻子居於荃灣區公屋，但仍希望置業，他說：「（置業）始終係香港人願望。」他又指，去年曾入表申請居屋，惟卻不中籤，故決定再申請綠置居，但他承認信心不大，只想試一試，「今次四二折好吸引，係私樓一半價錢。」 對於今次房委會首次採用「一表兩抽」機制，即落選今期居屋的綠表申請戶，可自動申請今期綠置居，他認為非常方便。

陳先生是持有《綠表資格證明書》的申請者，他稱自2012年已開始輪候公屋，今次申請只求碰運氣。（李澤彤攝）

申請者：現時交租已夠供樓！

陳先生是持有《綠表資格證明書》的申請者，他稱自2012年已開始輪候公屋，今次申請只求碰運氣，又形容：「現時交租已經夠供樓！」他指出，一旦成功抽中，家人會資助置業。

位於長沙灣荔枝角道的麗翠苑，共提供2545個單位，單位實用面積由約17.1平方米（約184平方呎）至約42平方米（452平方呎）不等。項目將按市價42折發售，實用面積計為每平方呎6243元，單位售價由約93萬元至306萬元。

房委會預計2月攪珠，3月開始將邀請合資格申請者選樓。