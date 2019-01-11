副刑事檢控專員突請辭　任職23年　律政司面臨「斷層危機」

有報道指，律政司刑事檢控科副刑事檢控專員許紹鼎兩周前正式向律政司請辭，結束他在刑事檢控科23年的工作生涯，現年47歲的他在度過「冷河期」後，將轉為私人執業。 近年來，律政司刑事檢控科多名資深檢控人員都到達退休年齡，亦有不少人轉行「搵真銀」，新一輩則缺乏「實戰」經驗，令律政司出現青黃不接的現象；17年時刑事檢控專員楊家雄卸任，許作為副刑事檢控專員曾是熱門人選，但最終未能出任。今年許的離開，律政司或將面臨「斷層危機」。

星島日報報道指，扣除除累積的假期，許紹鼎最快可於今年三月底離開律政司，報道指，15年取得「資深大律師」銜頭的許紹鼎，將加盟位於金鐘力寶中心的包樂文資深大律師辦事處（Plowman Chambers）。

檢控科青黃不接 大量案件外判 律政司面臨斷層

今年度不少律政司資深檢控人員都在今年度先後到達退休年齡，比如被譽為「好打得」的副刑事檢控專員黎婉姬、高級助理刑事檢控專員單偉琛和李鏡鏞，部分人員則向部門申請延長續任期，申請將由刑事檢控科專員梁卓然進行初步審批，最終由律政司司長鄭若驊作「拍板」決定。

除此之外，有消息指，律政司內部亦有不少人轉為私人執業，令刑事檢控科青黃不接。尤其近年來有大規模罪案發生，如佔中及旺角暴動等，都須動用大量檢控人員，且工作愈來愈繁重——檢控人員除了審閱涉案資料、證物文件等，更要向各執法部門提供法律意見、起草起訴書等。再加上人手不足的情況，檢控科大部分案件都要外判給私人執業的大狀出任「主控官」一職，相信亦令新一輩的檢控官未有足夠「實戰」經驗，出現了「斷層」的危機。

許紹鼎於15年獲任資深大律師。（資料圖片）

加入律政司「貪正氣」 未能出任刑事檢控專員

許紹鼎1990年考入港大，曾入讀機電工程系，後因為喜歡處理社會工作，翌年轉修法律，並於95年時取得大律師資格，並加入律政署。

他曾在接受媒體訪問時表示，自己「貪」律政司形象較「正氣」，同時比私人執業能有更多機會接觸不同案件累積經驗。多年來，許做過前線檢控官、亦在幕後提供過法律意見，稱在案件中明白香港法制的精神，並曾言「公義是來自公正的法庭程序。」

目前，許是刑事檢控科副刑事檢控專員，負責部門的「政策及政務」工作，同時主管刑事檢控科的人事。2017年時，刑事檢控專員楊家雄卸任後，他曾和另外兩名副刑事檢控專員成為熱門人選，並輪流出任署任刑事檢控專員約一個月，但最終未能出任。同年12月，律政司公布刑事檢控專員一職由梁卓然出任。