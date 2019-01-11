台灣貿易中心辦水果嘉年華　引入8種當地時令熱門水果

距離農曆新年尚餘不足1個月，來自日本、台灣等地的水果一向為港人自用或送禮的熱門之選。台灣貿易中心首次舉辦「春節台灣水果嘉年華」，由台灣引入8種熱門節慶及冬季時令水果，包括蜜棗、珍珠芭樂、鳳梨釋迦等，供港人選購。價格介乎15元至58元不等。

一連12日的「春節台灣水果嘉年華」於九龍永安百貨舉行，將從從周四（10日）開始，一直到本月21日結束。嘉年華將展售蜜棗、茂谷柑、黑珍珠蓮霧、珍珠芭樂、鳳梨釋迦、鳳梨、葡萄、木瓜等8種熱門台灣水果。

屏東縣農會總幹事廖展毅稱，今次輸港的黑珍珠蓮霧為屏東特有，而當中的「芙華蘿莎」品種屬特選AAA級，每年僅有5%的蓮霧獲選。而當中各項水果來自台灣各地，包括台中茂谷柑、台東的鳳梨釋迦、苗栗的巨峰葡萄等。

廖展毅稱，當中的黑珍珠蓮霧為屏東特有。（張嘉敏攝）

台灣貿易中心秘書長葉明水稱，香港為台灣第五大的農產品出口市場，於2017年銷港農產品總金額高達3.1億美元，而去年頭11個月的出口值甚至超過2017年全年的金額。當中以胡蘿蔔及芒果最為暢銷。

葉明水（左四）稱香港為台灣第五大的農產品出口市場。（張嘉敏攝）

今次活動亦推出優惠活動，凡於店內的台灣食品廣場及嘉年華中，購買滿199元港幣以上，可獲贈台灣的高麗菜。