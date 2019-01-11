【收緊長者綜援】團體批極不尊重長者　擔心日後會劃線至70歲

政府早前宣布，將會調高領取長者綜援的合資格年齡，由60歲提升至65歲，今年2月1日開始實施。 香港防止虐待長者協會指，長者在走投無路下才要申領綜援，政府的做法極不尊重長者，影響深遠；香港長者權益協會總幹事李立航亦質疑，政府的做法形同分化社會。

據政府統計署資料，超過13萬60歲以上長者每月收入更不多於一萬元。（資料圖片）

逾13萬長者收入不足一萬元

據政府統計處2018年公布資料顯示，在2017年60歲或以上的年齡層中有8.2萬人失業；然而，即使長者有穩定的工作，薪金亦未如理想，超過13萬長者每月收入不多於一萬元。

長者難重投職場 不少長者靠綜援為退休支柱

香港防止虐待長者協會助理總幹事林文超表示，長者在踏入60歲後身體機能衰退，加上現時需求量最多的是勞動業，長者被解僱後往往難以再次投身職場。而在欠缺完善退休保障的情況下，很多長者只好依靠長者綜援作為退休支柱。

政府早前宣布，即將調高領取長者綜援的合資格年齡，由60歲調高至65歲，又強調受影響的人並不多。林文超批評，政府的做法極不尊重長者，即使人數並不多，但隨著人口老化，60至64歲的人口只會不斷增加，影響依然深遠：「唔少老人家退休唔拎（綜援），但對於無退休保障嘅（60歲至64歲）長者嚟講，唔拎真係搞唔掂。」

綜援金應上調及與食物價格掛勾

他又認為，其實上調門檻節省的支出並不多，做法是「同老人家斤斤計較，善財難捨冤枉甘心」。稱政府根本不應該向門檻開刀，反而應考慮將綜援金上調並與食物價格掛勾。

特首林鄭月娥周二（8日）曾表示，認為調高長者綜援資格非不近人情。（資料圖片/林若勤攝）

特首林鄭月娥周二（8日）曾表示，她年過60歲但依然日做逾十小時，認為調高長者綜援資格非不近人情。香港長者權益協會總幹事李立航就批評，即使同樣是60歲，受工種影響不同長者的身體狀況亦有別。他又質疑，政府明明有能力卻依然扣減長者福利，是否認為已達60歲的長者不應享受到長者綜援的福利，不應不工作；做法形同分化社會。