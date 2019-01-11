【收緊長者綜援】有學者指做法違憲　張達明：或符合司法覆核條件

政府早前宣布，將會調高領取長者綜援的合資格年齡，由60歲提升至64歲，今年2月1日開始實施。 有法律學者認為，政府的做法或違反《基本法》；法律學院首席講師張達明今（11日）表示，視乎長者綜援制度是否早已受《基本法》保障，認為做法或有機會符合司法覆核條件，惟未能過早斷定政府做法違憲。

張達明認為，措施或有機會可以符合司法覆核的條件。（資料圖片）

港大法律學院高級講師江嘉恩昨日（10日）在網上撰文指，政府提高領取長者綜援的門檻可能違反《基本法》第36條「香港居民有依法享受社會福利的權利」。又引述2013年終審法院「孔允明案」，指「終審法院已清楚說明，沒有合理原因，政府不能將綜援門檻降至比1997年前差的水平」。

要先了解長者綜援是否包括在《基本法》內的「社會福利」

法律學院首席講師張達明認為，目前不能簡單推斷政府的做法是否違憲。他表示，首先要先了解長者綜援是否包括在《基本法》內的「社會福利」中，而且「長者綜援」制度是否早在1997年前已存在。如符合以上要求，就或有機會可以符合司法覆核的條件。

目前不能簡單得出「政府違憲」結論

然而，司法覆核成功與否，張達明指，要視乎政府提供的理由是否合理，能否支撐到調高門檻的決定。但他強調，目前而言不能簡單得出「政府違憲」的結論，仍需要更深入的討論及資料才能進一步推論。

如遇司法覆核 除非頒禁制令 否則無人可阻繼續實行

調高領取長者綜援的合資格年齡在今年2月1日開始實施，距今只差不足三個星期。即使如果有人成功提出司法覆核，有關的措施或早已實行。張達明提到，視乎政府的做法，但過去如非有迫切性，如遇到司法覆核都會將該有關的措施暫緩。然而，如果政府依然實行，除非法庭頒布禁制令，否則無人可阻止。