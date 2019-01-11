港澳台居民可申內地教師資格　葉建源：要有政治認同、吸引力有限

內地當局早前公布，在內地學習、工作及生活，達到國家語委頒布的普通話水平等級標準，並持有有效證件（如港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證）的港澳台居民，可申請參加中小學教師資格考試，以獲得資格在內地學校任教。 教聯會對新措施表示歡迎，相信香港教師在內地一線城市有一定競爭力，形容措施令香港教師有「多一條出路」。 教育界立法會議員葉建源則認為，兩地薪酬待遇相距甚遠，內地當局亦要求教師有政治認同，相信對香港教師的吸引力有限，但預計可吸引到的多屬有意到內地生活的退休教師，又或可獲較佳薪酬待遇的外籍人士。

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教聯會：惠及港人 讓香港教師有多一條出路

教聯會主席黃錦良對新措施表示歡迎，形容是內地政府惠及港人的政策，讓港人有「多一條出路」，對大灣區發展更有歸屬感。他認為，內地教育趨向國際化，尤其是一線城市對教師有一定要求，考慮到香港教師擁有國際視野，普遍英語能力較佳，部分人更懂多國語言，相信內地學校會希望聘請香港教師。而政策更有機會吸引到內地就讀師範大學的香港學生，畢業後留在內地工作。

內地教師薪金只及本港三分一



但他直言，由於內地生活及物價水平與本港有別，教師與本港教師的薪酬待遇亦有一定距離，「香港教師入息，在全面學位化下接近3萬元，內地不同省份會有分別，但內地教師人工可能只有本港教師的三分一」。

葉建源：薪酬待遇較香港差、要求政治認同 料吸引力有限



教育界立法會議員葉建源認為，本港教師普遍薪酬待遇比內地為佳、本港現有充足就業職位予教師，直言「見不到有很大誘引令香港教師返內地執教」。他解釋，內地當局對教師有一定要求，包括須通過考核、有一定的普通話能力、政治認同如「擁護中國共產黨領導」及「貫徹黨的教育方針」等，才能取得資格，故相信措施對本港教師的吸引力不高，預計受惠人數不多。

他估計，有意到內地生活的外籍人士、退休教師，或有意轉行的人士，可能會嘗試取得相關資格。