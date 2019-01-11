【收緊長者綜援】社署：2月1日前交表　符合資格人士不受影響

政府早前宣布將調高長者申領長者綜援的年齡門檻，由60歲調高至65歲，2月1日生效。 社會福利署今（11日）回應指，若在1月31日或之前遞表，而社署確認申請人於新政策實施日期前符合申領綜援的資格，該申請人就不受新政策的影響。 有前線社工指，政府剛提出調高長者綜援門檻，就希望在2月1日實施，社工或難以適應；據了解，社會福利署稍後時間會向社福界交代實施的詳情。

社會福利署回應查詢時表示，申請人若在2月1日前交表，且符合現時的申領資格，將不受影響。（資料圖片）

《香港01》今（11日）向社會福利署查詢1月31日或之前遞表的申領人會否受影響，社署發言人表示，如60至64歲人士在2019年2月1日前提交綜援申請，在社署查核其申請，並確認於新政策實施日期前符合申領綜援的資格後，有關申請人亦可獲豁免而不受新政策的影響。

距離措施實行不足三星期，發言人提到，在一般情況下，如申請人能提供一切所需資料，全部手續可在四星期內完成。

有前線社工認為，政府剛提出調高長者綜援門檻，就希望在2月1日實施，社工或難以適應。該社工又提到，政府在公布措施前後未有向社工解釋有關的措施將如何實行，目前政府僅表示將於下周與社工代表做簡介，希望可以盡早釋除疑慮。