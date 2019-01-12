臭氧急升全港灰爆　大埔空氣污染指數達10　市區多區頻爆錶

本港今日天色灰蒙蒙一片，環境保護署錄得較正常為高的空氣污染水平。據環保署數據，傍晚6時本港的空氣污染情況比下午更嚴重。 旺角路邊監測站及大埔一般監測站錄得的空氣質素健康指數升至10；而銅鑼灣、中環、中西區、東區及元朗指數升至9，連同指數達到8的觀塘、深水埗、荃灣、將軍澳及東涌區，全港多區的健康風險達到「甚高」水平。 在空氣污染甚高時，一般市民應減少在戶外逗留或消耗體力，而兒童、長者及有心臟病或呼吸系統疾病的患者，應避免在戶外逗留或消耗體力。

沙田空氣質素健康指數下午達到 7，代表健康風險達到「高」水平。（鄧倩螢攝）

據環境保護署資料，今日下午本港的空氣質素健康指數開始轉差，截至下午6時數據，全港三個路邊監測站健康風險水平甚高，以10+為最高，旺角空氣質素健康指數達10，而銅鑼灣及中環指數達9；而在一般監測站方面，新界東的大埔空氣質素健康指數更錄得10，而元朗、中西區、東區的指數亦達到9，連同指數達到8的觀塘、深水埗、荃灣、將軍澳及東涌，全港16個監測站中，除屯門外，多區健康風險均達高至甚高水平。

下午6時各區空氣質素健康指數。（環保署網頁截圖）

維港能見度甚差，由西區海旁望向西九龍，只隱約看到環球貿易廣場（ICC）及旁邊豪宅。（張嘉敏攝）

而環保署錄得過去24小時污染物濃度數據可見，多區在下午6時錄得的PM2.5懸浮粒子（微細懸浮粒子）已超出每立方米100微克的高水平。全港16個監測站中，除塔門及葵涌外，其餘多區都錄得超出每立方米100微克的高水平的PM2.5懸浮粒子（微細懸浮粒子）。



至於可吸入懸浮粒子（即PM10）的濃度水平方面，在全港16個空氣監測站中，除塔門外，其餘各區均曾錄得超過每立方米120微克的高水平，高於本港年平均數值。

+ 9 + 8 + 7

郊區今日能見度也甚低，從河背水塘望向八鄉元朗，灰濛濛一片。（杜潔心攝）

天文台能見度降至2000米

空氣污染亦影響了香港水域能見道，天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，本港有煙霞，下午港內的能見度維持在2000米左右。截至下午6時，中華白海豚最常出沒覓食的地點之一、黑沙灘對出的龍鼓水道，能見度只有1,800米；而維多利亞港、九龍灣、香港天文台、中環等地的能見度介乎2500至2700米。