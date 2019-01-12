臭氧急升全港灰爆　空氣污染指數甚高　長者幼童應減少戶外逗留

本港今日天色灰蒙蒙一片，環境保護署錄得較正常為高的空氣污染水平。據環保署數據，截至今日（12日）下午2時，三個路邊監測站銅鑼灣、中環及旺角錄得的空氣質素健康指數為8、8、8，在3時旺角更升至指數9，代表健康風險達到「甚高」水平；部分一般監測站如沙田及大埔的臭氧異常偏高，兩區健康風險達到高至甚高水平，當中大埔指數在下午3時也升至 9。 兒童、長者及有心臟病或呼吸系統疾病的患者，在空氣污染偏高時，應減少在戶外逗留或消耗體力的時間。

沙田空氣質素健康指數下午達到 7，代表健康風險達到「高」水平。（鄧倩螢攝）

據環境保護署資料，今日下午2時的空氣質素健康指數轉差，全港三個路邊監測站（銅鑼灣、中環及旺角）空氣質素健康指數均錄得8，達甚高的健康水平；而在一般監測站方面，新界東的大埔空氣質素健康指數錄得8，健康風險達同屬甚高水平，沙田指數為7，也達到高水平。而中西區、東區、觀塘、深水埗及沙田區的健康風險亦達高水平。

沙田大埔臭氧勁高

在下午3時，空氣質素繼續惡化，其中旺角路邊監測站及大埔一般監測站，均由8升至9，但仍屬甚高水平。

相比新界東的將軍澳、沙田、塔門，大埔一般監測站的指數特別偏高，料與下午2時該臭氧升至每立方米61.3微克有關，而沙田在下午1時的臭氧水平，也達每立方米120.3微克。

而環保署錄得過去24小時污染物濃度數據可見，多區在下午1時錄得的PM2.5懸浮粒子（微細懸浮粒子）已超出每立方米100微克的高水平，當中包括中西區、大埔、旺角、中環及銅鑼灣。



至於可吸入懸浮粒子（即PM10）的濃度水平方面，在全港16個空氣監測站中，除塔門外，其餘各區均曾錄得超過每立方米100微克的高水平，高於本港年平均數值。

+ 9 + 8 + 7

郊區今日能見度也甚低，從河背水塘望向八鄉元朗，灰濛濛一片。（杜潔心攝）

天文台能見度降至2000米

空氣污染亦影響了香港水域能見道。截至下午3時，天文台望出去的能見度只有2,000米，即由天文台總部附近向南無避擋位置，最遠只能看到灣仔的會展中心。

中華白海豚最常出沒覓食的地點之一、黑沙灘對出的龍鼓水道，能見度只有1,800米；而中環、維多利亞港、馬灣等地的能見度介乎2200至2800米。天文台預測，能見度頗低，下午部分時間有陽光、天氣溫暖，今晚大致多雲、吹微風。