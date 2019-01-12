【空氣質素】晚上三區健康指數一度齊達10　預測周日仍屬甚高水平

今日（12日）空氣質素在入夜後並未明顯好轉，但持續惡化，環境保護署於今晚8時錄得的空氣質素健康指數，中環及旺角路邊監測站、以及大埔一般監測站，指數均達到10，健康風險均為「甚高」水平。按忠告，兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病人士，應盡量減少在戶外逗留時間及戶外體力消耗，特別在交通繁忙地方。 預測至明天下午，一般監測站及路邊監測站會錄得「中」至「甚高」的健康風險。

維港能見度甚差，由西區海旁望向西九龍，只隱約看到環球貿易廣場（ICC）及旁邊豪宅。（張嘉敏攝）

9個一般監測站錄「甚高」水平健康風險

據今晚9時半公布的空氣質素健康指數，在一般監測站，空氣質素健康指數方面，五個地區包括觀塘、葵涌、荃灣、將軍澳及元朗，指數為8；有四個地區包括中西區、東區、深水埗及大埔，指數屬於9；即共有9個地區的空氣質素帶來「甚高」水平的健康風險。

中環空氣差 晚上指數終達10

三個路邊監測站的指數，包括銅鑼灣和旺角達9，旺角為10，均屬於「甚高」健康風險。據資料，於傍晚5時公布的空氣質素健康指數，該三個邊監測站的指數均為9，旺角自晚上6時起指數便為10。至晚上8時，中環的指數也達10，連同大埔指數，一度有三區均達到10，只差一級就達「10+」爆錶水平。

環保署於今晚9時的監測指數。（環保署網頁截圖）

PM2.5及PM10濃度愈夜愈高

污染物方面，微細懸浮粒子（PM2.5）濃度愈夜愈高，世衛標準為每小時每立方米25微克，旺角及中環路邊監測站的讀數在晚上10時均創全日新高，分別達到每立方米143.4微克及152.3微克，而銅鑼灣路邊監測站在晚上8時則錄得166.8微克，三區均嚴重超標；而可吸入懸浮粒子（PM10）方面，同樣愈夜愈高，旺角及中環路邊監測站也在晚上10時創了新高，分別為每立方米202微克及234.7微克，銅鑼灣則由晚上8時的每立方米232.7微克輕微下降，至晚上10時仍達206微克，均高於世衞標準每小時立方米50微克標準。

當處於「甚高」水平時，兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士，應盡量減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。從事體力勞動戶外工作僱員的僱主，應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。