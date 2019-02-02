施比受更有福　聘釋囚、智障員工　服裝老闆：他們需要更多機會

良心僱主不常見，除了提供良好福利外，亦有僱主願意為社會一群特殊人士，提供一個「安樂窩」。 離開日復日的鐵窗生活，釋囚要重投社會工作談何容易。不過，從事服裝業近四十載的黃永成，相信更生人士受懲罰後會洗心革面，前年始聘請一名釋囚任職倉務員，儘管同事們有所顧慮，但相處後便發現更生者行為良好，且較少「離心」；而且每逢過年過節，都會邀請他們食團年飯。 黃感慨：「社會的弱勢社群有自信、自強，只是差些機會。我希望提供（就業）幫助，援助他們的家庭負擔。」而公司的會計、接待員等職位，亦曾聘請傷殘、智障人士。

謙仔（左）雖是智障人士，在服裝公司任職倉務員近5年，工作表現備受老闆黃永成（右）肯定。（盧翊銘攝）

偌大的服裝舖，掛滿各大牌子的「今季潮流」。穿著時尚、講究搭配的龐蓓 Pompei創辦人兼董事總經理黃永成，一點也看不出已屆花甲之年，「謙仔，我要那條軍裝褲。」店員便到倉庫內仔細尋找。

原來他口中的「謙仔」是一名智障人士，黃說：「看不出吧，他是有智障的，以前他媽媽很頭痛為他找工作，直到4、5年前見到他們；初時上班，還要媽媽接送，至現在才學懂自己回家。」望著謙仔認真工作的身影，黃永成欣慰地笑了笑。

於徙置區長大 以「反面教材」警醒自己

擁有不樣的胸襟的黃永成自小生活於徙置區；看慣了黑社會打鬥、賭博、吸毒，並以此為「反面教材」警醒自己。至14歲，他成為衣車維修學徒，閒時愛研究如何令衣車操作暢順，「做到凌晨3、4點，在衣車的腳踏上加工，讓女工踩得快些。」

黃永成指，部分更生人士已沒有家人，故近三年每逢過年過節，都會邀請他們食團年飯。（盧翊銘攝）

黃永成於1981年，有足夠儲蓄開設製衣工廠，其時請了5個女工，而每日則由他朝八晚十親力親為送貨、接訂單，「可惜當時不懂計數，以為有生意就接，別人要求快起貨、減價、拖數，變相我們要加班趕貨期，支出增多又趕不及起貨，不足2年工廠資金拮据，近乎過不到農曆新年。」

獲前僱主出手5萬元「救急」

於是他迫於無奈找舊老闆娘幫忙，豈料對方慷慨借出5萬元「救急」。及後他找來朋友合資經營，至1997年香港主權回歸後，面對移民潮，他有感迷茫，卻不捨離開，但認為經營環境需轉變，一直至2006年正式轉做服裝零售業。

黃永成說，少年時賺到一些錢，便學人玩跑車，卻因沒有足夠資金供車而被車行拖走，及後反省要努力工作，故開設製衣廠。（盧翊銘攝）

助人心未停 確信各人有不同崗位發揮能力

儘管公司業務不停改變 ，但他樂於助人的心從未停止。早在80年代起，他已聘請患小兒麻痺症、精神病康復者及智障人士，負責接待、會計、文書及倉務工作，有殘疾員工更工作逾十年，「一間廠總有崗位給他們發揮能力，令他們感到有責任。」

近年在戒毒專家陳慎芝、懲教署牧師李建明的轉介下，他於前年聘請了一名釋囚做倉務員。

相處時間令員工與更生人士亦逐漸適應

在不少人的異樣眼光下，黃永成卻認為：「人總會有錯，雖然囚犯犯下大錯，但都接受了懲罰，他們也洗心革面，社會應該接納（他們）。」 為與同事們溝通，亦一度掙扎，「同事們戰戰兢兢、很大戒心，擔心影響（公司）影響，但我覺得又不是會結業或生意少，他們行為良好就不應計較過去。雙方都需要時間適應，後來同事才逐漸接受。

儘管遇過不爭氣的特殊員工，黃永成卻坦言，他們的「離職心」較低，「社會的弱勢社群都有自信、自強，只是差些機會。別人幫過我幾次，當他人有需要時，尤其弱勢很少會主動，我就希望提供幫助以減緩（他們）家庭負擔。」