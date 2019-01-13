陳南祿讚陳茂波「健步如飛」　憶跑馬地跑步常被「爬頭」

財政司司長陳茂波今日（13日）參與由東華三院舉辦的「奔向共融–香港賽馬會特殊馬拉松」活動，推廣傷健共融，鼓勵不論是智障人士或是健全人士，都應積極參與運動。 出席同一活動的馬會董事陳南祿表示，對於活動反應踴躍感到鼓舞。他更透露，不時會在跑馬地馬場練跑期間遇到陳茂波跑步，稱讚對方健步如飛，經常被對方「爬頭」！

陳茂波：政府重視扶弱工作

是次活動由東華三院舉辦，獲馬會慈善信託基金捐款支持，今年活動有約4,200名智障跑手及伴跑員參加，賽事規模為歷年之最，參加者除來自本地以外，也有來自內地、澳門及台灣等的參賽者。

馬會董事陳南祿聯同財政司司長陳茂波，以及東華三院主席王賢誌一同出席主持起步禮，為參賽者打氣。

陳茂波致辭時表示，今次活動非常有意義：「（活動）不單是全港首個專為智障朋友而設的長跑賽事，活動更透過團結傷健人士一起參賽，實踐『傷健共融』的精神。事實證明了，只要有機會，智障朋友都可以不斷突破自己，盡情享受日常生活和各種活動中的樂趣。」

陳茂波又指，特區政府十分重視扶弱工作，例如在去年財政預算案增加每年額外2,600萬元的經常性開支，為智障、肢體傷殘、視障和聽障兒童學校，提供或增加學校護士人手。另外，亦會增撥每年6.6億元改善多項康復服務，包括於中度和嚴重弱智人士宿舍提供言語治療服務。

陳南祿則提到，除賽馬外，跑步也是他最喜愛的運動之一。他透露，有好幾次在跑馬地馬場練習時遇見財爺，令他印象難忘。陳南祿更指，陳茂波健步如飛，自己還未跑完一圈，「波哥」已過頭兩三次。

陳茂波在活動上致辭。（政府新聞處圖片)

今年的活動已經踏入第9屆，大會為每位智障跑手安排一位伴跑員，以二人一組形式參加3公里或5.6公里的賽事。大會亦安排賽前練習，拉近參賽者及伴跑員彼此間的距離，建立默契。逾80名馬會義工隊隊員也會身體力行積極參與其中，出任伴跑員及場地義工。

自去年起，馬會的捐助為活動帶來新元素，包括推出「與校共融」計劃，邀請中學生成為伴跑員，把和諧共融的概念帶入校園；在各組別勝出的隊伍會獲得資助，參加海外的馬拉松比賽。活動亦加入環保元素，透過舉行綠色馬拉松，宣揚環保訊息。