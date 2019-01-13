冀交換取代購買　「執嘢」創辦人：香港人原來可以接受二手物品

香港人喜歡購物，但往往有些衣服只穿了一兩次，甚至未剪牌就不再穿，不免會造成浪費。「為何人們常常買衣服，卻不交換呢？」有見及此，三位女生在七年前決定舉行交換衣服活動，並且反應熱烈。「執嘢」創辦人胡文珊當時發現，「香港人原來可以接受二手物品」。

執嘢聯同香港綠色建築議會，舉辦「賀年衣物任你執」，物品包括衣服、鞋子、飾物、書本等。（劉婉雯攝）

胡文珊與她的朋友一起創辦「執嘢」。（劉婉雯攝） 「執嘢」創辦人胡文珊，與她的同學和同學妹妹，時常討論一個問題——「為何人們常常買衣服，卻不交換呢？」於是，三個女生在2011年12月26日，決定初次實行她們的理念。她們借用朋友位於觀塘的工作室，邀請了20多名朋友，把自己不要的東西拿出來交換。結果，活動比想像中受歡迎，最後的出席人數更有70多人，而且反應正面，參加者均表示自己收穫豐富，更問她們何時再舉辦。

2012年春天，她們開始正式舉辦以物易物的活動，吸引了200多人參加，這才發現「香港人原來可以接受二手物品」。自此，她們一直不時舉辦相關活動，時至今日，她們與非牟利組織或政府合作，已舉辦過幾十次活動，今年更踏入第七年。

活動短短半小時已有超過120人到場，大部分是中產人士。（劉婉雯攝）

執嘢今日(13日)聯同香港綠色建築議會，獲香港實馬會慈善信託基金贊助，在大圍舉辦「賀年衣物任你執」，物品包括衣服、鞋子、飾物、書本等。活動由大午十二時開始，短短半小時已有超過120人到場，大部分是中產人士。

現場也有不少人把自己不要的東西捐贈出來，胡文珊表示，大約三成衣物十分簇新，更有一成為嶄新、未剪牌的衣服。她表示，以往未剪牌的衣服數量相近，「無辦法，香港人喜歡購物」，但表示漸漸有更多人接受二手衣服，希望港人能減少多餘的東西。