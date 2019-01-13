組織辦以物易物活動　中產家長亦參加　冀女兒學習分享

農曆新年將至，不少港人都會趁着新年添新衣，物換物組織「執嘢」聯同香港綠色建築議會今（13日）舉辦「賀年衣物任你執」以物易物活動，鼓勵民眾交換衣物，迎接新年，減少浪費。有不少住在附近的街坊特意前來，除捐贈舊衣外，也覓得心頭好。有參與活動的家長表示，希望藉參與活動教導女兒分享；亦有表示，不介意「二手衫」：「Vintage都係咁啦！去外國旅行時買的Vintage衣服也是二手的。」

30多歲的賴太自言是小康家庭，自兩年前開始，不時也會帶同今年6歲的女兒一起參加這類以物易物的活動，她認為，這類活動十分有意義，可以教導女兒分享，「她可以把不再玩的玩具給予年紀較小的人，又可以換取新玩具，比丟棄好。」

稍舊的衣服亦可當睡衣

她形容這類的活動像尋寶一樣，「每次都好期待。」她又指，很多物品其實都很新，「太舊也不會給人，別人也不會要」，即使是稍舊的衣服，也可當睡衣，她有時也會把不合適的衣服轉贈朋友，不會有「着二手」的心態。

賴太又指，有些低收入人士家庭負擔沉重，這些活動可減輕他們買衣服的負擔，她憶述，之前她的店舖結業，還有很多漂亮的飾物剩下，也曾嘗試把它們捐贈，雖然手鏈等飾物不被接受，但也成功捐了一些皮帶。

今年6歲的賴小朋友與母親一起參加活動，把舊玩具與別人分享。(劉婉雯攝)

會計師媽媽：Vintage都係咁啦！

任職會計師的Jenny也帶同不足一歲的女兒前來，她表示，這是她第一次參加這類活動，因為住在附近，便前來看看，順道清理自己不需要的衣服。她又指，平時也有捐衣的習慣，但平時是給予救世軍，這次則可給自己社區，這次也獲得一些小朋友衣服。被問道是否介意二手衣服，她指不會介意，直言「Vintage都係咁啦！去外國旅行時買的Vintage衣服也是二手的。」

Jenny指不會介意二手衣服，直言「Vintage都係咁啦！去外國旅行時買的Vintage衣服也是二手的。」(劉婉雯攝)

林小姐這次捐贈了一些衣服，有部分已不合身，有部分更尚未剪牌。(劉婉雯攝) 20多歲、任職醫護行業的林小姐與母親結伴前來，她表示，因快要新年，又不想買新衣服，故第一次參加以物易物的活動。本來只是打算放下舊衣物的她，想不到也有些收穫，包括一些毛衣。她指，自己平時都是買衣服，這次捐贈了一些外套、恤衫及裙子，有部分已不合身，有部分更尚未剪牌，「買時覺得很漂亮，買回來放在家中一兩季也不會穿。」

長者亦參與活動：合用就拿，不合用就給別人，不要浪費

除了中產人士外，也不乏長者參加。周婆婆不時也會前來，每次都經由朋友通知。她表示，自己的衣服部分是從活動中拿回來，部分是購買，強調只會在有需要時才會買，「合用就拿，不合用就給別人，不要浪費。」這次活動中，她目標是嬰孩衣服，希望給予幾個月大的孫兒。她表示，平時會把舊衣物捐予救世軍，但不會放進環保箱，因為曾聽說「夏天衣服才有出路，冬季衣服卻不知去了哪裡」。

「執嘢」創辦人胡文珊表示，活動開始半小時已有120人參加，預計今次會有600至800人參加。