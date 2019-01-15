【收緊長者綜援】跨黨派議員促擱置　羅致光拒絕　學者獻計拆彈

社會福利署早前正式宣布，因應本港人均壽命延長以及退休年齡延長，將會把申領長者綜援的年齡門檻由60歲提高至65歲，今年2月1日實施。 距離正式實施只差不足三星期，昨日（14日）在立法會福利事務委員會，立法會多位議員趁機炮轟政府未有充份諮詢，跨黨派要求政府擱置方案；惟勞工及福利局局長羅致光表明「接近不可能」、「做唔到」。 有學者就認為，政府看輕政策改變帶來的影響，認為應增設過渡期循序漸進，才能讓大眾更容易接受。

羅致光表示樂意聽取意見，考慮不同建議的可能性；但就擱置就「做唔到」。（洪嘉徽攝）

社署早前正式公布把申領長者綜援的年齡門檻由60歲提高至65歲，引來全城熱論；勞工及福利局局長羅致光昨日（14日）先後出席電台節目及立法會福利事務委員會，為措施解畫。

羅致光表明擱置「做唔到」

羅致光表示樂意聽取意見，考慮不同建議的可能性。但就多次表明，目前撤回有關措施的機會十分低，「接近不可能」、「做唔到」。直言調高申領長者綜援年齡門檻遲早要做，只是時間的問題。他又提到，政府不會考慮使用以關愛基金補貼。

羅致光強調，政策原意並非強迫長者工作，但可以做得更好；他指出，整體綜援豁免計算的工作入息10多年沒修訂，首先會研究為60至64歲的申領人調高豁免金額。而身體欠佳的申領人，可以領取相當於長者綜援的金額，亦會檢視相關申領程序，或可在2月1日前完成修改。他稱，冀可令60至64歲人士得到更適合的幫助，但就暫時不會全面檢討綜援。

泛民建制跨黨派反對推行措施

立法會福利事務委員會昨日（14日）開會，原先討論的焦點為社署增聘助理署長，但最後就被調升長者綜援門檻搶去鎂光燈，更出現罕見跨黨派議員一同反對新措施的現象。

邵家臻批評政府不向社福界人士作任何諮詢工作。（洪嘉徽攝） 邵家臻質疑羅致光不向社福界溝通 會議上泛民、建制雙方都批評政府未有諮詢大眾，社福界議員邵家臻、工黨張超雄、勞工界議員陸頌雄等多位議員都有發言，要求政府擱置相關政策。邵家臻更翻查紀錄，發現時任立法局議員的羅致光曾在1999年討論綜援時曾發言表示，盼政府官員不要只看平均數字，而要親身跟申領綜援的單親家庭、跟他們傾談，直言當時「講人話」，但現時卻不向社福界人士作任何諮詢工作。民建聯議員梁志祥也直指，政府推行相關措施並沒有社會基礎，要求撤回。 委員會主席鄺俊宇期後表示，將於本月28日召開特別會議，討論收緊申領長者綜援，屆時羅致光亦會出席。議員張超雄隨即要求月底召開特別會議前，政府須先擱置相關措施，惟被羅致光拒絕。