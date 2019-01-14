調查：近一半受訪長者未知公營牙醫服務　倡政府增加名額及資助

因應不少市民對牙科醫療服務的需求，團體「香港公民」於去年底就公營牙科服務進行調查，了解長者使用情況及其需求。 調查結果顯示，近半成受訪長者不知道政府有提供牙科街症服務；亦有超過半成受訪者，認為應增加提供街症服務的名額。

調查於2018年11月起至2019年1月初，以一對一形式共訪問200名市民。當中94%的受訪者為60歲以上的長者，而大部分受訪者均居住於九龍深水埗區，包括石硤尾、深水埗及長沙灣一帶。

調查結果顯示，49%的受訪者從來不知道現時的政府牙科街症服務，有受訪者甚至以為服務只為公務員提供，而當中只有15%的受訪者曾使用相關服務。

一項調查發現，近半成受訪長者不知道政府有提供牙科街症服務。（張嘉敏攝）

另外，82%的受訪者表示，應增加其他地區的牙科診所提供的服務名額。團體稱現時九龍區只有觀塘及九龍城的診所，每星期提供共210個名額，令不少長者往往須於凌晨時分前往霸位。調查顯示，87%的受訪者認同政府應全面提供牙科服務，包括現時未有提供的洗牙、補牙等服務，並認同應資助牙科服務。

團體稱，不少長者認為私營牙醫收費過高，往往令他們不願意前往。他們建議政府應於各區增設現有的牙科街症服務，並設立恆常的牙科服務，包括鑲牙等。他們要求相關部門與團隊會面，以推動可行政策。