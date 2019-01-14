長者凌晨霸位輪候牙科「街症」　逾八成受訪者倡政府增名額

因應不少市民對牙科醫療服務的需求，團體「香港公民」於去年底就公營牙科服務進行調查，了解長者使用情況及其需求。調查結果顯示，近半成受訪長者不知道政府有提供牙科街症服務；亦有超過半成受訪者，認為應增加提供街症服務的名額。團體稱現時九龍區只有觀塘及九龍城的診所，每周僅提供共210個名額，令不少長者往往須於凌晨時分前往霸位。

何詠霖（圖左）稱，有長者於凌晨2時前往輪候牙科街症服務。 （張嘉敏攝）

調查於2018年11月起至2019年1月初，以一對一形式共訪問200名市民。當中94%的受訪者為60歲以上的長者，而大部分受訪者均居住於九龍深水埗區，包括石硤尾、深水埗及長沙灣一帶。

調查結果顯示，49%的受訪者從來不知道現時的政府牙科街症服務，有受訪者甚至以為服務只為公務員提供，而當中只有15%的受訪者曾使用相關服務。

一項調查發現，近半成受訪長者不知道政府有提供牙科街症服務。（張嘉敏攝）

另外，82%的受訪者表示，應增加其他地區的牙科診所提供的服務名額。團體稱現時九龍區只有觀塘及九龍城的診所，每星期提供共210個名額，令不少長者往往須於凌晨時分前往霸位。調查顯示，87%的受訪者認同政府應全面提供牙科服務，包括現時未有提供的洗牙、補牙等服務，並認同應資助牙科服務。

團體稱，不少長者認為私營牙醫收費過高，往往令他們不願意前往。他們建議政府應於各區增設現有的牙科街症服務，並設立恆常的牙科服務，包括鑲牙等。他們要求相關部門與團隊會面，以推動可行政策。

黎女士曾受牙瘡困擾，受痛楚折磨近一年。（張嘉敏攝）

市民凌晨3時輪候牙科街症

居於深水埗區、73歲的黎女士同樣面對牙齒問題。她的丈夫已達80歲高齡，加上中年兒子患有癲癇症，曾於工作時病發而被解僱，現時一家三口依靠綜援金渡日。

她於一年前發現4隻牙齒均飽受牙瘡困擾，坦言痛楚影響其日常生活，「痛到食唔到嘢、又瞓唔到覺。」曾諮詢私人牙醫診所，但剝牙及補牙費用高達逾1萬元，經濟上難以負擔。曾經考慮到牙科街症診所求醫，但因最近的診所位於九龍城，須於凌晨3時前往輪候；加上每次會診只限剝一隻牙，令須長期照顧兒子的她難以抽身前往。最後於綜援「出雙糧」的情況下，才有額外的金錢往私人診所求醫。

香港公民調查員何詠霖稱，由於街症名額少，加上非每區均設相關服務，曾見過有長者於凌晨2時前往輪候，甚到從沙田跨區到九龍城診所。