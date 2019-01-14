社署申請增設第九位助理署長　羅致光：冀增加人手加強執行能力

勞工及福利局早前向立法會提交文件，希望可以在社會福利署開設高級首席行政主任（助理署長（策劃及發展））的常額職位，處理福利設施安置工作。 有議員提出，現時社署已有八個助理署長，質疑再添一員的必要性；勞工及福利局局長羅致光指，新設的職位主要處理福利設施安置工作，添加人手可令署方處理工作的速度會有所改善。

羅致光指，社署有需要增加人手，加強執行能力。（洪嘉徽攝）

勞工及福利局局長羅致光指，過去十年社署的福利服務開支增加超過一倍，單是今年度透過獎券基金興建的福利設施項目，已較過去多數以倍計，而檢討政策的工作也多不勝數，形容工作應接不暇，社署有需要增加人手，加強執行能力。

議員質疑工作範圍重疊

不少立法會議員都就新職位的職能提出質詢，勞聯潘兆平質疑，現時社署已有八個助理署長，再增加一名助理署長會出現工作範圍重疊的情況；另外工黨張超雄、社福界邵家臻亦認為，過去勞福局亦有人負責有關的工作，質疑增設職位的必要性。

羅致光回應指，新設職位不會與其他八位助理署長的工作範圍有重疊，新設的職位主要處理福利設施安置工作，又承諾如果建議得到通過，署方處理工作的速度會有所改善。他解釋，過去雖然有人處理相關的工作，但因為職位不及首長級，往往未能了解到各署及社署內的工作進度；而現時職位提升至首長級，就可以更主動地處理及整合有關的工作。