【沙中線】鋼筋不合格率近四成　政府專家證人：應檢討增開鑿位置

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（14日）踏入第40日，政府委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系教授系主任區達光出席作供。代表政府的大律師周偉倫於庭上提及，螺絲帽供應商人和科技（BOSA）於去年11月就鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽進行測試。區達光作供稱，得悉該次測試，且結果顯示螺絲頭只需扭入六成，即扭入長度25至26毫米，其拉力便會完全發揮，即使進一步完全扭入螺絲帽，拉力都不會增加。惟區達光不同意測試結果的說法，稱「扭入6個螺絲牙是不能接受」。 另外，截至目前當局已檢測紅磡站67枝鋼筋，當中26枝未達標，不達標鋼筋比例約38.8%。區達光認為，應檢討是否需要增加開鑿位置，以及全面評估螺絲帽的扭入情況。

港大土木工程系教授系主任區達光認為，鋼筋螺絲帽未有連接，會直接影響結構的完整性，惟要視乎鋼筋螺絲帽未經連接的數量，因此應檢討是否需要增加開鑿位置。（資料圖片／林若勤攝）

區達光表示，不同意人和科技的測試結果，並認為不應只著重鋼筋與螺絲帽接駁後的拉力強度，亦要一併檢視螺絲帽變形的可能性，故應做更多測試並取得中位數，以檢視其他方面如承載力的表現。

鋼筋螺絲帽無連接 政府專家證人：不能忽視

另外，港鐵自去年12月10日展開開鑿紅磡站月台層板，檢測鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽的結果。區達光指出，採取非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」檢驗螺絲帽接駁十分可靠。而根據目前公布的檢測結果，當局已檢測67枝鋼筋，當中累計有26枝未達標，即近四成的螺絲帽出現問題，以及發現有鋼筋及螺絲帽完全未經連接，反映承建商及監督人員的監督或未足夠，且令人關注是個別事件還是其他位置仍有發生，區達光更形容是「不能夠忽略所帶來的後果」。

同時，區又指出鋼筋螺絲帽未有連接，會直接影響結構的完整性，惟要視乎鋼筋螺絲帽未經連接的數量。區達光認為，應檢討是否需要增加開鑿位置，以及全面評估螺絲帽的扭入情況，檢視涉及的螺絲帽在其他方面能夠發揮功能及維持負載力。

委員會主席夏正民問及，未經接駁的鋼筋螺絲帽要如何做測試。區達光表示，未經連接的螺絲帽，不能建立任何力，惟可透過統計模式評估同樣出現此情況的頻率及百分比，並實施全面評估整個結構的強度。

而紅磡站工程發現其他問題，如石屎結構出現「蜂巢」、剪力扣出現遺漏或施工錯誤、額外施工接縫等情況。區達光則指修補「蜂巢」以及鋼筋重疊等問題，要視乎對整體結構的影響。他又補充，倘檢測結果發現某百分比的螺絲帽不達標，需要考慮螺絲帽多方面的表現，包括可用程度、堅固力度、是否屬延性，才能評估是否需要做加固工程，以確保月台結構的安全性。