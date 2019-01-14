【沙中線】多3枝鋼筋不達標共29技不合格　另有一個螺絲帽無連接

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。路政署今日（14日）再公布檢驗情況，在最新公布的8枝鋼筋檢測結果中，再有3枝鋼筋扭入螺絲帽長度不達標，全部均是屬於東西走廊，另外亦發現一支鋼筋未有連接至螺絲帽。連同是次結果，當局已檢測75枝鋼筋，當中29枝未達標，不達標鋼筋比例約38.67%。

當局已檢測75枝鋼筋，當中29枝未達標，不達標鋼筋比例約38.67%。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米會便會視作不達標。

路政署今（14日）日最新公布的8個檢測結果中，有6枝鋼筋位於東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部，當中有3枝屬不達標鋼筋，分別只扭入螺絲帽28.79毫米、33.92毫米，及35.49毫米。

同時，署方在開鑿東西走廊C1區月台層板近東面連續牆底部時，於上周六（12日）在測試位置以外發現一個未經連接的螺絲帽，詳情有待進一步查證。

另外，南北走廊位於香港體育館區月台層板近西面連續牆頂部的2支鋼筋，則全部達標。

工程師：未來進行加固工程無可避免

資深土木工程師倪學仁表示，不達標比率高近四成意味着紅磡站工程的確有出錯情況，亦證明未來進行加固工程是無可避免；不過，他指現時的「超音波」檢驗方法未夠準確，誤差甚至可能多於3毫米，日後或會導致呈堂的證供不夠準確，故此他促請港鐵將有問題鋼筋扭出，以精確的量度不達標鋼筋扭入螺絲帽的毫米有多少，及找出被剪的鋼筋。

同時，他認為現時抽查的鋼筋數量亦不足夠讓工程師於第三階段中作判斷，他認為政府應考慮在某些有爭議的地方再打開更多位置作抽查；他又建議政府應向公眾公開更多的資料，例如發布不達標鋼筋的圖片，讓大眾清晰了解相關的情況。