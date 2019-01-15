MYRTUS 8面膜含類固醇　長期使用「手尾長」　公司：不排除有假貨

衞生署昨日（14日）呼籲市民不要購買一款名為「MYRTUS 8 MASK」的面膜，因為產品內含受管制物質「氟輕鬆」（Fluocinolone），屬類固醇的物質，若不當或過度使用，會出現圓臉、肌肉萎縮及骨質疏鬆等問題，「扮靚」隨時得不償失。皮膚科專科醫生陳俊彥提醒，長期使用高劑量的類固醇更有機會出現玫瑰痤瘡，皮膚或需要3個月至半年時間才可康復，強調市民應即時停用相關產品，若市民皮膚變白且微血管變得顯眼或需向醫生求助。 涉事公司Myrturious Hong Kong的官方Facebook今日（15日）約下午2時發文指，對於事件引起公眾恐慌深感抱歉，強調貨物於市面售賣前已反覆進行檢測，亦經由香港通用檢測認證有限公司（SGS）作出檢測及化驗，抽驗了所有在SGS可驗的一切激素及類固醇均未有檢測出相關有害物，並附上檢驗報告。公司不排除市面有假貨流通，呼籲各消費者先停用該產品。

面膜公司懷疑市面有假貨 將安排全面回收

Myrturious Hong Kong 今早曾一度關閉其Facebook專頁，今日下午2時Facebook專頁已重啟並就登出聲明指，就昨日的相關報道引起公眾恐慌致歉。專頁中又強調，貨物經由香港通用檢測認證公司（SGS）作出檢測及化驗，盡力保障消費者使用安全性。公司亦正就事件調查，不排除市面有假貨流通，又指由於事態發展嚴重，為保障各顧客利益及安全， 呼籲消費者先停用該產品，且將於稍後作出全面回收安排，提醒消費者保留購買單據及完整包裝。

皮膚科專科醫生陳俊彥表示，長期使用類固醇有機會出現局部影響，如玫瑰座瘡等。（資料圖片） 用類固醇會令皮膚變薄 有變白的假象 網上不難見到有網絡紅人或市民試用產品後，讚不絕口的評論，公司稱產品集美白、保濕、收毛孔、減少幼紋皺紋及啟動肌膚底層細胞再生等功能於一身。但衞生署發現產品含受管制的類固醇，產品上亦未有標明所有成份，市民即使仔細查看成份表亦難以避免使用成份不明的產品。 皮膚科專科醫生陳俊彥表示，長期使用高劑量的類固醇會令皮膚變薄，表面有變白的感覺，而臉上的微絲血管會變得明顯，更有機會有玫瑰座瘡，需要用藥醫治。 停用產品後需3個月回復正常 陳俊彥提醒，雖然標籤上未能發覺是否有不當成份，但若使用面膜後，皮膚明顯變薄及微絲血管明顯，可留意皮膚情況，如情況趨嚴重應向醫生求醫。若已在使用該產品，應即時停止使用，並且多用潤膚膏保護皮膚。康復時間視乎面膜對皮膚的影響而定，只要停用產品，約需3個月至半年才可回復正常。

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涉事面膜被驗出含有屬類固醇物質的「氟輕鬆」，是被管制的物質，只可憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。衞生署跟進市民查詢，發現銅鑼灣有兩間店舖售賣上述面膜產品，包括位於銅鑼灣東角Laforet 2樓302舖的「Beauty Planet Hong Kong Ltd」及位於香港銅鑼灣波斯富街77-83號波斯富大廈地下A舖的「Wishh! o/b Videocom Technology(HK) Ltd 」。

衞生署從「Beauty Planet」店舖中搜出220盒，每盒6片的面膜及一個聖誕禮盒裝，內含3片面膜，店內一名25歲中國籍女售貨員被捕。而在另一間位於銅鑼灣的零售店「Wishh! 」則未有搜出任何有關貨品。案件現交由灣仔區軍裝巡邏第3小隊跟進。