屯門獨立屋業主　三度被控拒清拆僭建物　被判罰款逾14萬元

在屯門撤三層獨立屋的業主，因其物業有多個僭建物，花園亦有擴建，多次遭屋宇署發出清拆令，惟該業主一直沒有理會，即使曾被檢控3次及罰款12萬元，仍沒有清拆僭建物，屋宇署早前再提控，涉案業主上月在屯門法院被判罰款144,600元。

屯門大欖瑜翠街一獨立屋業主，因未履行屋宇署發生的清拆令，在屯門法院被判罰款14萬。（資料圖片）

花園及建築物均有違規

有關物業位於新界屯門大欖瑜翠街，是一座三層高的獨立屋，該物業擴建了約122平方米的花園，擴建部份與批准建的面積相近，另建築物內有5個涉及55平方米的僭建物，佔批准面稱的四分一。

曾被定罪並被判罰款12萬

屋宇署多次按《建築物條例》向單位業主發出清拆令，但業主未有履行命令拆除，署方三次提出檢控，該業主並在屯門法院被定罪及罰款約12萬元，但仍堅持不履行命理，署方遂再次提出檢控，該業主於去年12月21日再被定罪，並被重罰14萬元。

未遵守命令可被判罰款20萬及監禁1年

屋宇署發言人稱，僭建物會影響樓宇結構及消防安全，可導致嚴重後果，業主在物業進行建築工程之前，應先諮詢專業人士的意見。



根據《建築物條例》第40（1BA）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從根據第24（1）條送達予他的命令，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁1年，及可就該罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。