一家三口遊海洋公園　母偷手機父接贓塞女兒袋　父母認罪候判

同居情侶帶了二人所生女兒遊海洋公園，期間母親疑見他人把手機放下，即拿走，並交予男友，男友亦即放入10歲女兒的背包，惟後來遭園內保安發現，並在他們女兒身上起出贓物。該同居情侶今（15日）在東區法院承認偷竊及處理贓物罪，同時亦揭發二人曾因虐待長女而被判感化。裁判官把案押後至本月29日判刑以候社會服務令等報告，二人期間須還押。

姓錢的41歲女被告，及姓胡的36歲男被告，分別承認偷竊及接贓罪。（資料圖片）

姓錢的41歲女被告，及姓胡的36歲男被告，其中女被告承認於去年12月16日，在海洋公園纜車站偷竊一部手機，男被告則認接過該手機並放在女兒的背包。

事主在纜車失手機

兩名被告報稱無業，他們與現年10歲大的幼女，每月領約1萬元綜援為生。控方案情指，案發當天，兩被告帶同女兒到海洋公園遊玩。案中事主把手機放在纜車的長椅上，女被告見到，即把手機拿走，並交予男被告，男被告亦即放入女兒的背包。

事主事後發現手機不見了，告知保安，保安員翻查閉路電視錄影，並發現兩被告拿走了手機，警方接報後在海洋公園門口截停並拘捕兩被告。

男被告認想變賣手機

女被告被捕後承認因貪心而拿走事主的手機，男被告亦承認移走了事主手機的電話卡，並準備把手機變賣。男被告求情時稱因他的孭袋空間少，才放入女兒的背包，並向法庭稱知不應這樣做。

兩被告曾虐待長女被判感化

兩名被告另育有一名12歲的長女，長女少時曾因被疏忽照顧而需住寄養家庭，2015年才與兩被告及妹妹同住。惟去年2月，天氣寒冷，長女只穿單薄衣服回校，老師查問下，發現兩被告偏愛幼女，對長女卻很苛刻，除不給她足夠衣物，又逼長女冬天用冷水洗澡，並且不讓她用沐浴露、毛巾牙刷及洗衣機等，長女亦曾透露覺父母偏愛妹妹。兩被告去年在觀塘法院承認虐兒，去年11月被判接受感化240小時。據悉，兩被告的長女現仍住在院舍。

由於兩被告在本案涉違反感化令，他們稍後須再返觀塘法庭處理。

案件編號：ESCC 139/2019