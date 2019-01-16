劉怡翔多次未有親身出席港鐵董事局會議　出席率僅約35%

港鐵近年接連傳出醜聞，身為港鐵大股東的政府，惹抱受批評。運輸及房屋局局長今日（16日）以書面回應立法會議員質詢時表示，港鐵董事局20名成員中，有4名為政府董事。根據局方提供關於董事局會議的出席數字，在2017年7月至2018年12月，財經事務及庫務局局長劉恰翔是4人之中出席率最低的董事，只親身出席了約三成半的會議，愈半數會議由該局副秘長黎志華出席。至於運房局局長陳帆，親身出席率亦只有65%。《香港01》正就此向財庫局查詢。

劉怡翔只親身出席了約三成半的港鐵董事局會議。（資料圖片／羅君豪攝）

港鐵董事局由20位成員組成，當中4人為政府董事，包括港鐵根據公司組織章程細則，以個人身份獲委任為非執行董事的劉怡翔；以及3位由特首按《香港鐵路條例》委任的增補董事，即運房局局長陳帆、發展局常任秘書長林世雄，及運輸署署長陳美寶。

運房局續指，政府董事在董事局內代表政府，反映政府及市民對港鐵管理及運作關心的事宜；並與其他董事一樣，需處理港鐵的整體策略、公司管治、財務及股東的事項。

政府董事出席港鐵董事局會議的次數（立法會文件截圖）

根據運房局提供的董事局會議數字，2017年7月2018年12月，共召開了21次會議，其中一次議程是批准港鐵營運廣深港高鐵香港段，政府董事為免利益衝突，未有參與會議。在其餘20次會議中，劉怡翔只親身出席了7場，當中特別會議議全部缺席，定期會議及私人會議則分別出席了5及2次，兩者都未達該項會議的一半數目，換言之，撇除避席的一次會議，劉的出席率僅為35%。另外，劉缺席的會議，有11次由其替任董事黎志華出席，餘下兩次則無代表出席。

11次定期會議中 陳帆親身出席７次

至於陳帆的出席情況，在11次定期會議中，親身出席了7次，4次特別會議中（其中一次政府避席），出席了2次，6次私人會議則參與了3次，撇除避席的會議，親身出席率為65%，另外有一場會議沒有任何代表出席。

最高出席率的為陳美寶，只缺席了一次定期會議，其餘都有參與，出席率達95%；其次為林世雄，達80%。運房局稱，4位政府董事或其替任董事，於21次會議中，出席率約90%。