【流感高峰】護協號召護士周日上街　轟醫管局「剋扣」前線津貼

流感肆虐，公院爆滿情況較去年更嚴峻，引爆前線醫護人員怒吼。香港護士協會將在周日（20日）將行動升級，號召前線護士到政總集會「鬧爆」政府及醫管局，打響醫護抗議的第一槍。 護協指，特首林鄭月娥去年1月30日宣布即時撥款5億元予醫管局主動紓緩問題，惟情況至今未有改善，昨日（16日）公立醫院平均內科病床佔用率便高達112%，將軍澳醫院的內科上周更曾連續三日佔用率超130%。前線醫護壓力爆煲，部分人不單未能休假，連他們可享有的「特別酬金計劃」，亦遭管理層的行政關卡「剋扣」。

香港護士協會主席李國麟斥加人手並未能減輕護士的工作量。（資料圖片 / 林若勤攝） 護士病人比例已逾1:10 工作量較正常大增一倍 由護協號召的「做爆、不如鬧爆」集會，將於周日早上10時半於政府總部舉行，對於今次上街，身兼衛生服務界立法會議員的香港護士協會主席李國麟大嘆，政府不斷剝削前線醫護，即使當局對外指已增聘護士人手，但按正常的流失率、退休等，以及近年醫管局新開的服務安排人手後，護士與病人的比例並未有下降。李國麟說：「現時一個護士要照顧11、12個病人」，強調現時的護士病人比例肯定逾1:10，較國際水平的1:6超出接近一倍。 李國麟怒斥政府是不斷剝削前線醫護：「無論加了幾多資源都係十個洞，八個蓋咁，一樣死！」因此繼去年在報章刊登全版廣告，以及自2016年發出公開信外，護協今年決定將行動升級，在本周日於政府總部召開集會控訴政府漠視前線人手的壓力：「政府無義氣！ 護士捱義氣！ 病人就斷氣！」 他解釋去年刊登全版廣告的做法較被「被動」，但前線人員「做到謝晒」，於是欲開集會讓大家「鬧鬼爆佢」，未來兩日也會刊登廣告呼籲市民支持及參加。

昨日公院平均內科病床佔用率高達112%。（資料圖片） 行政關卡「剋扣」前線人員特別酬金 事實上，醫管局方面曾推出一些紓緩措施，但前線人員卻質疑其作用，例如醫管局曾表示在去年12月1日至2019年5月31日期間，若前線醫護額外工作時數只要不少於1小時，就可獲發放特別酬金。然而，李國麟大爆醫院的管理層自設條件，如同「剋扣」前線醫護應有津貼。 他指出：「管理層會訂立條件、一些行政關卡，例如將病房的病床基數由36張擴大至42張，做夠才先可以申請」，但管理層不時又將病床數目改動，變相令同事無法符合條件申領特別酬金。

流感高峰期，公院繼續「迫爆」。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

政府向醫管局撥款5億元用一半 使用細節無公開

此外，對於政府去年初向醫管局增撥5億元，以應對服務高峰期，醫管局曾向政府交報告表示，聘請了病房文職及農曆新年特別津貼加碼等，但詳情則一直未有公開。局方僅回應指去年冬季服務高峰期共用6億元開支，扣除經常性開支，約2.5億元來自5億的即時撥款。

李國麟批評醫管局未詳細交代撥款用途：「就算在立法會諮詢，醫管局都是兜圈無答」，惟局方做法卻令公眾以為公院有足夠人手及資源，「是不是吸引更多市民去公院呢？」，最終令公院服務再百上加斤，促醫管局將未動用的2.5億元撥款，全數用於前線醫護上。