【沙中線】不達標鋼筋數目首超30枝　再有螺絲帽無連接鋼筋

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。路政署今日（16日）公布，再有2條鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標，涉事地區為東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部。至今當局已檢測80枝鋼筋，當中31枝未達標，不達標鋼筋比例38.75%。 路政署又透露，昨日（15日）在東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部的測試位置，發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋。累計共有三宗同類情況，均在C3區月台層板發現。

沙中線抽查結果顯示，近四成筋根扭入螺絲帽不達標。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米會便會視作不達標。

根據路政署今日（16日）最新公布的5個檢測結果中，位於東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部2條鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標，分別只扭入螺絲帽36.39毫米及36.88毫米。兩條未達標鋼筋剩餘扭紋為0至1個，即有可能被剪短。

三宗鋼筋無扭入螺絲帽均在C3區月台層​

同時，路政署透露，昨日在東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部的測試位置，發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，詳情待進一步查證。此為第三個同類發現，而且全部在C3區月台層出現，前兩宗均在近西面連續牆底部發現，分別在本月4日及7日發現，而昨日一宗次則首次在近東面連續牆底部出現。