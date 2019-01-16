卓悅女經理一家三口7年疑騙4千萬　子90萬薪酬變收1150萬

化妝用品店卓悅的一名人事部女經理，涉嫌利用公司支薪系統，令公司向她、其同事及她在同公司工作的兒子多發薪酬，又利用其丈夫的戶口收款，至令她的兒子原本只應得薪酬90萬，但戶口卻收了1150萬，至有下屬轉部門，才揭發卓悅疑在7年內遭這一家三口騙逾4千萬元。他們否認串謀詐騙及洗黑錢罪，案件今（16日）在高等法院開審。

兩名男被告：夏定邦（左）及夏偉成（右）否認詐騙及洗黑錢。（朱棨薪攝）

三被告被控串謀詐騙及洗黑錢罪

3名被告依次為：母親喬美齡（64歲）、喬的兒子夏定邦（41歲）和喬的丈夫夏偉成（70歲，任職保安）。

喬被控於2004年5月至2009年5月，向卓悅化妝品批發中心有限公司虛假地表示，喬出示的薪金支付資料真實準確，從而誘使卓悅支付兼多付2800多萬元。喬又和兒子被控於2009年6月至2011年3月間，使用相同方法詐騙卓悅1200多萬元。3名被告又被控3項洗黑錢罪，指他們在2004年至2011年間，清洗約3700萬黑錢。

兩母子月薪原僅1.5萬及約7千元

控方開案陳詞指，喬於2004年5月加入卓悅，任人力資源及行政部經理，當時月薪1.5萬元。她的兒子亦於同年8月加入卓悅，在同一部門任職文員，月薪6500元，另加500元勤工。

控方指，作為部份主管的喬會透過電腦系統上載指示。而銀行則根據指示，把薪金轉至指定戶口。惟她利用自己在公司的職位，上載相關發薪指示後，令卓悅向她和兒子發放較原本更多的薪金。

疑利用職位將公司錢匯入戶口

控方舉例指，其兒子的兩個戶口於2004手11月，在同一日分別收到9千和6千元的「人工」，合共1.5萬元。

總括而言，其兒子於案發期間應收到的薪金，合計原不應超90萬元，惟他共收到1150多萬元。而喬的丈夫非卓悅的員工，亦無生意往來。惟他的兩個戶口在2004至2011年間，亦從卓悅收到逾2600萬元。

兒子戶口共收1150萬

控方指，喬和兒子在期間收取的款項，較原本的薪金多。控方舉例指，喬的兒子於涉案的人工，合計不應超過90萬元，惟他共收到1150多萬元。而喬的丈夫非卓悅的員工，亦無生意往來。惟他的兩個戶口在2004至2011年間，亦從卓悅收到逾2600萬元。

涉利用電腦系統令公司多發薪酬

此外，喬有4名同事收取的薪酬亦較原本的薪金多。控方續指，喬和兒子亦利用電腦系統，令卓悅向前員工，甚至非員工支付款項，惟銀行實際轉帳至三名被告的戶口，而非該35人的戶口，他們對此亦不知情。

下屬轉職被發現薪酬過高

直至2011年，喬的下屬轉至其他部門，才被人發現喬的下屬薪金過高。卓悅遂要求會計師查核帳目，揭發事件。喬和兒子於同年年3月被卓悅解僱，兩人和丈年則於2016年被捕。

案件編號：HCCC348/2017