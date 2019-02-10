【Dyson．英國直擊】總部搬遷前大揭秘　放滿戰鬥機、60年代轎車

以吸塵機打響名堂的中高價家電品牌Dyson，上月底宣布將大本營遷至新加坡，引起哄動，《香港01》記者早前獲邀到Dyson英國總部參觀，直擊搬遷前的最後面貌。 Dyson與高效能摩打，似乎結下不解緣，園區內盡是戰鬥機蹤跡；於員工餐廳內，只要抬起頭，便可見閃電噴射機懸掛於天花板，陪伴員工日夜作戰；除了「裝飾」吸引眼球外，園區內更設自家學府，一條龍式發掘未來的工程新星，除以免費學位作招徠外，日後更將有宿舍、圖書館及酒吧，相信不少本港打工仔亦相當豔羨。

Dyson英國總部位於小鎮馬姆斯伯里（Malmesbury），不少員工需要駕車個多小時返工。(陳淑霞攝)

說起工業，必不其然想起德國，事實上，英國亦是帶領工業革命的先驅，曾經遙遙領先全球，而以吸塵機打響名堂的Dyson，在英國亦有其創意科研基地。

創辦人鍾情高效能摩打 總部擺放戰機、60年代轎車​

走進Dyson的倘大總部，首先見到泊於停車場附近的復古真跡戰機、懸於員工餐廳的閃電噴射機，處處盡見創辦人James Dyson對高效能摩打的情有獨鍾，不遠處更有一部60年代的Mini Cooper轎車，而最有趣是該車已被劏成兩半，車內機件外露，細問之下，發現原來是工程師們送給James的生日禮物，參觀者更可坐進車內拍照留念。

園區內有一輛被分割兩半的復古轎車，是工程師們送給創辦人James Dyson的60歲生日賀禮。(陳淑霞攝)

創新大樓「D9」以玻璃建構幕牆

再往前走深入這個大本營，以玻璃幕牆構建的總部創新大樓D9，瞬間映入眼簾。創新及研究團隊會於這個創新大樓定期開會集思廣益，共同進行「腦震蕩」，據員工小道消息透露，並非所有人獲授權進入這個神秘基地，Dyson各項皇牌產品均從D9由零開始誕生。

懸於員工餐廳的閃電噴射機，是餐廳內獨有風光。(陳淑霞攝)

Dyson總部自設大學 員工可讀4年課程成工程師

Dyson總部雖然不對外開放，但要窺探這神秘基地，並非絕無「窿路」。Dyson這個雄心壯志的科技巨企，開辦了自家大學，實行一條龍培育明日新星。課程內容可算吸引，4年制工程學士學位費用全免，更有糧出，年薪由1.6萬英鎊起跳，更可享Bonus及員工購物折扣；此外，工時只為「朝9午4」，每年可享50日假期，包括14天大假、28天暑假，以及8天銀行假。

不過，世上並無免費午餐，課程以在職實習為主軸，3天工作，其餘兩天則會上課學習。Dyson亦強調，課程有別一般大學，會接觸真實的工程項目，亦會參與開發未來技術，「You're working a real job(你是在打一份真正的工)」。

入學門檻高要2A1B



不過入學準則門檻偏高，官方亦明言，工作環境高壓，需具備勇氣接受挑戰。有意申請者需具備英國高考最少2A1B或同等成績，其中一科必須是數學及科學、工程相關科目。

Dyson現正於總部拓展學院範圍，工程如火如荼，料可於今年春季啓用，屆時學生宿舍、圖書館及酒吧一應俱全，另亦計劃增設游泳池等康體設施。

位於倫敦的Dyson旗鑑店，可供消費者於現場試用其產品。(陳淑霞攝)

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現時Dyson在港並無旗艦店，所有商品都經連鎖電器零售店及網上發售。今次英國之行，記者亦有前往倫敦的專門店；而專門店分為兩層，可試用其各系列產品。過去本港亦盛傳Dyson會來港開店落戶，惜最後洽租告吹。

營運總部將從英國遷至新加坡

Dyson於今年1月宣布，會將營運總部從英國遷至新加坡，但否認與英國脫歐有關，又強調搬遷純屬商業考量，以配合不斷發展的亞洲市場，至於英國的大本營，則仍然會繼續產品研發。