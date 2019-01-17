【腸扭結男嬰】小浚恒父母將晤醫管局聽取調查報告　盼有好的交代

出生不久後因「腸扭結」要切去全部小腸及大部分大腸的浚恒，全身只剩下9厘米的大腸，浚恒父母曾質疑威爾斯親王醫院未有及早發現病情，令浚恒病情惡化，其後向醫院投訴。Facebook專頁「Fight with Chun Hang」指出，醫管局公眾投訴委員會有調查結果，浚恒父母將於明日（18日）到醫管局大樓聽取調查報告。

浚恒父母將於明日（18日）到醫管局大樓聽取調查報告。（《Fight with Chun Hang》Facebook截圖）

事隔超過一年，公眾投訴委員會終完成調查，浚恒父母將於明日（18日）到醫管局大樓聽取調查報告，浚恒的父母在專頁坦言「期望有好的交代」。

浚恒於前年6月26日於威爾斯親王醫院出生，其後浚恒確診腸扭結，需進行手術將小腸扭正。惟浚恒後來被發現腸扭結致小腸和大腸壞死，前後更曾四度進行手術切去全部小腸和大部分大腸，令浚恒大腸現時只剩下9厘米。

浚恒的媽媽前年年尾曾一度跪求林鄭月娥哭訴感覺無望，求特首幫助浚恒。（吳煒豪攝）

浚恒父母早前質疑診治的威爾斯親王醫院未有及早發現病情，令浚恒錯過醫好的良機，浚恒父母於Facebook專頁「Fight with Chun Hang」透露，浚恒父母於前7月開始向威爾斯親王醫院的病人聯絡主任作出口頭投訴，更於同年12月帶同浚恒到禮賓府向特首林鄭月娥求助，並遞交請願信。