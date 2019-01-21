【派錢4000】申請條件交表全攻略　附拎表地圖　資格問卷

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表已經開始派發。究竟你是否合乎條件？曾受惠免差餉、薪俸稅是否合資格？申請需要準備甚麼文件？各區取表交表地點在哪？填表有哪些注意事項？ 《香港01》特製取表及交表點地互動地圖，並整合申請方法及貼士，列出所有需提防的「中伏位」，由是否合條件到如何填表、交表一文列清，助讀者輕鬆申請4,000元。

↓↓「關愛共享計劃」簡介會簡報，附表格樣式↓↓

+ 17 + 16 + 15

1. 索取及遞交表格地點

申請表格可於在職家庭及學生資助事務處轄下的各辦事處，以及民政事務總署各區民政諮詢中心索取，以及到職津辦網頁下載﹙css.gov.hk﹚。填妥表格後可郵寄至在職家庭津貼辦事處（旺角郵政局郵箱2600號），或親手遞交至全港31個投遞箱（詳情請參閱以下互動地圖）。

2. 申請條件 正領取長者生活津貼可以拎？

一般來說，符合條件的申請者需為2018年12月31日或之前年滿18歲、持有香港身份證及通常居港、無物業、無領取綜援、無須繳稅等人士，方能取得足額4,000元。另外若市民享受預算案中已有的寛減措施，若金額少於4,000元，亦會獲發差額。

↓↓點擊睇圖，解答拎$4000常見問題！↓↓

2018年3月，財政司司長陳茂波公佈「關愛共享計劃」，「拾遺補漏」向沒有受惠於當年預算案「派糖」之人士補發4,000元，預計最多有300萬人受惠。惟領取這筆錢的條件要符合一系列條件，究竟哪些人才可領足全數？

+ 15 + 14 + 13

↓↓填問卷即知自己是否合乎條件↓↓

3. 填表須知及所需證明文件

【派錢4000】填表攻略 一文看清如何拎表、所需資料文件

表格要求申請者填寫個人資料、申領資格、聲明等，至於介定申請人資格的退稅金額、差餉金額等則不用填或提供相關文件，因為在表格中聲明一項要求申請者同意在職家庭津貼辦事處可向稅務局、差餉物業估價署等部門查詢申請人資料。

申領4000元需遞交的文件

1. 申請表格（可於1月21起從網上下載或親身到職津處領取） 2. 香港身份證副本 3. 3個月內發出的住址證明文件副本（如水費單、電費單、銀行月結單等） 4. 申請人為帳戶持有人及列有帳戶號碼的銀行存摺首頁、提款卡或銀行月結單等的副本

請注意，如讀者選擇郵寄交表，需預備信封及2元郵票。另外，記得填寫流動電話號碼，因職津辦會透過手機短訊通知申請人已接獲申請；若無填寫職津辦很可能延至有錢派時才郵寄通知申請人。若申請人無手機號碼，可考慮填寫親友的電話號碼接收確認短訊。

4. 常見問題：合併評稅、聯名物業如何計？

若細看申請須知，可發現條件及限制繁多，例如申請者若獲得總數少於4,000元之2017/18年度薪俸稅稅項寬減及2018/19年度差餉寬減，可獲4,000元扣除減免額後的差額。《香港01》透過五大個案，助讀者了解自己是否合乎條件申領，以及如何計算差額。

【派錢4000】五大個案解釋申領資格 月入低於幾多有望拎足4000？

今次派錢資格審批異常複雜，以致政府要列出62條常見問題以作解釋。例如，申請人與配偶以合併評稅方式報稅，寬減額如何計算？市民如聯名共同擁有物業，對申領有甚麼影響？《香港01》綜合各常見問題及奇難雜症，製成問答集，以供參考。

【派錢4000】有咩申請條件？正領取長者生活津貼有冇得拎？幾時有得攞？即睇Q&A

5. 截至日期：2019年4月30日

在職家庭津貼辦事處將於2月1日至4月30日期間，接受「關愛共享計劃」的申請 。

6. 【小心】作虛假陳述可被控告

申請表格列明，申請者需同意職津處有權向社會福利處、入境處等部門透露及查核有關申請人的個人資料。

此外，職津處另要求申請人要在表格內作出聲明，確認填報資料及證明文件等均屬真實，故意作出虛假陳述、虛報或隱瞞以騙取款額屬刑事罪行，除會喪失領取資格外，亦可能根據香港法例第210章《盜竊罪條例》被判處監禁最高14年。

7. 申請結果通知、上訴有機會貼錢畀政府？

職津處指，會在完成處理申請後，會向申請人發出「申請結果通知書」。如申請不成功或獲發放的款額少於4,000元，「申請結果通知書」會列出理由。若果申請人不滿結果，並能提供充分理據，可於「申請結果通知書」發出後的4星期內，以書面提出上訴申請。

如上訴結果顯示申請人應得的款額較已領取的款額為高，職津處會將調整後的差額發放給申請人。但若在職津處處理上訴期間，或在其他情況下，發現申請人已領取的款額多於合資格領取的款額，申請人則須把多收取的款額悉數歸還香港特別行政區政府。 「關愛共享計劃」網站

8. 如何交表

職津處只接受郵寄申請，不接受以電郵或傳真方式遞交申請。

申請人要把填妥的「申請表格」及證明文件放入信封，並貼上有足夠郵費的郵票﹙注意：郵費不足的申請文件可能不能寄達職津處﹚，郵寄至旺角郵政局郵箱2600號。另外，申請人亦可將申請文件投遞至計劃投遞箱。在職家庭及學生資助事務處部分辦事處、部分政府合署，以及社會福利署各分區福利辦事處均設有投遞箱。詳細地址請參閱網頁css.gov.hk或《申請須知》。

9. 何時派錢？

職津處職員向《香港01》記者表示，首批津貼料於4月底前發放。

財政司司長陳茂波早於2018年3月已提出財政預算案「補漏拾遺」方案，即今次「關愛共享計劃」，向合資格人士派發一筆過最多4000元。至2018年末，政府終宣布相關細節，定於2019年1月22日起開始派發申請表格，並於2月1日至4月30日期間接受申請。是次「派錢」預料會有280萬人受惠，料涉公帑約110億元；另因過程涉及大量審批工作，預計行政費用約3億元。