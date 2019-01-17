【派錢4000】申領表格首曝光！分三部份　竟有重要資料不用填？

政府將於下周一（21日）正式接受市民申領「關愛共享計劃」4,000元，《香港01》率先取得表格樣式。大埔區議員任啟邦表示，政府在今日（17日）為的簡介會上展示表格樣式，申請者需填寫個人資料、申領資格、聲明等，但無須填寫所持資產、所交稅項及差餉金額等重要數字。

根據任啟邦提供的照片，表格至少分三部份，包括多達11項個人資料、申請資格選擇題、申請人聲明。至於介定申請人資格的退稅金額、差餉金額等則不用填使或提供相關文件，因為在表格中聲明一項要求申請者同意在職家庭津貼辦事處可向稅務局、差餉物業估價署等部門查詢申請人資料。

另外任啟邦稱，申請者需同時提交香港身份證副本、3個月內的香港地址證明副本、收款銀行戶口證明副本。表格亦列明，申請人需詳細閱讀一同發放的《申請須知》。

任啟邦表示，今次「派錢」申請方法較為複雜，已有不少市民向他查詢詳情，平均每天接獲8-10個查詢。部分問題比較「刁鑽」，例如一名婆婆沒法提供住址證明，要使用丈夫的住址證明，惟另需提交結婚證書作證明。他指，不少街坊對申請安排較為「勞氣」。

表格第一部分有11道題。（任啟邦提供）

第二部分為一道選擇題。（任啟邦提供）