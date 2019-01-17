【中一自行收生】今截止收表　港島民生13人爭一學位

中一自行分配學位階段今日（17日）截止收表。《香港01》向數間熱門英中查詢收表情況，當中港島民生書院今年收到約508份申請表，數量較去年增加約28份；而該校今年共設40個自行階段學額，即約13人爭一個學位，競爭情況較去年激烈。

張祝珊英文中學今年共收到約450份申請表，該校今年共有50個自行學額，即約9人爭一個學額。（資料圖片）

根據教育局2017/2019派位年度中學學位分配辦法，應屆小六學生及家長須於2019年1月3日至1月17日，將填妥的申請表交到心儀學校。

港島名校張祝珊英文中學回覆查詢時指出，今年共收到約450份申請表，較去年大增70份。該校今年共有50個自行學額，即約9人爭一個學額。港島民生書院今年收到約508份申請表，而去年則收到約480份。該校今年共有40個自行學額，即約13人爭一個學額。

北區較受家長歡迎的香港道教聯合會鄧顯紀念中學，校長劉志遠表示，今年學校提供51個自行收生位，共收到逾400份表格，較去年輕微上升，即約最少8人爭一位；他預計，隨着跨境生升讀中學，預計報讀人數會有所增加，他指早前舉辦的升中簡介會，已吸引約2,000家長出席，當中不少屬跨境家長。

他指，不少家長均會查詢學校收生狀況，甚至有查詢，若曾參與一些由該校舉行活動，是否增加取錄機會；然而，劉校長指，收生要求已清楚於學校網頁列出，要求包括於小五下學期或小六上學期之校內試，三科主要科目即中、英、數，必須取得1A2B 或以上成績等。

《香港01》於去年12月統計，下學年全港主要以英文作教學語言任教的中學，合共約有5,100個自行分配學額，2019/2020學年適齡學生人口約有5.5萬人。