10歲男稱遭父親女友指彈下體　官指男童口供大話多　裁被告罪脫

10歲男童指控父親的中年女友叫他入房傾心事，期間緊抱他，又啜耳珠、彈下體。中年女子因而被控一項猥褻侵犯罪，辯方則指男童不滿父親管教方式，欲與生母同住，才生此案。裁判官今（17）在西九龍法院指男童的證供多謊言，基於疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。

年約四十歲的女被告在西九龍法院否認非禮男子的10歲兒子。（資料圖片）

女被告LYL，年約四十歲，報稱從事保險行業，被控於去年2月4日在住所非禮當時10歲的男童。

指社工教叫「舅母」 社工否認

裁判官指此案為一對一的指控，控方依賴男童證供入罪，辯方則指出他前言不對後語，及不合理之處。例如，男童初供稱案發前把手錶放床邊，故留意到案發時間，在庭上卻指時間只是估計出來；指社工建議他叫被告「舅母」，以區別生母，但社工否認此事。此外，辯方傳召的前補習老師亦指他會藉詞缺席早退，又曾訛稱欠帶手冊。

男童一面之辭不足裁被告有罪

裁判官指，男童的錄影會面供詞與庭上的回應有出入，毋容置疑是在說謊。他續提及，男童同意被告視他如己出，質疑被告會否會如男童所言侵犯他。裁判官認為不能以一面之詞將被告定罪，裁定被告罪名不成立。

男童曾表示不滿父親管教

男童親生父母於2013年離異，按其生母供詞，雙方仍就膳養費對簿公堂。辯方早前結案陳詞指，男童不滿父親管教，在校亦一直過得不愉快，希望與生母同住。

案件編號：WKCC3467/2018