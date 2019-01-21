【派錢4000】填表攻略　一文看清如何拎表、所需資料文件

政府將於今日（21日）開始讓市民領取申請「關愛共享計劃」4,000元的表格，並在2月1日至4月30日期間接受申請。 到底交稅、交差餉多少無法受惠？與申領長者生活津貼又有甚麼不同？表格又是否只可以在民政事務總署遞交？隨三頁紙的表格曝光，《香港01》為大家一文整合申領時需要預備的資料及文件。即點擊睇片，好讓大家為申領「關愛共享計劃」4,000元做好準備。

↓↓「關愛共享計劃」簡介會簡報，附表格樣式↓↓

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職津處將於2月1日至4月30日期間接受「關愛共享計劃」的申請，市民要成功參加計劃，當中其中一個重要步驟當然是填表格及準備文件。

1. 領取表格

市民在1月21日起可以從網上下載（按此下載）或親身領取，兩個方法獲得表格，要了解自己是否符合申領 4.000元的六大條件，以及可到哪裡親身領取表格，可參考以下文章：

2. 預備文件

領取到表格後，要完成整份表格提交申請或需要以下物件：

填表拎4000所需文件

申請表格 香港身份證副本 3個月內發出的住址證明文件副本（如水費單、電費單、銀行月結單等） 申請人持有帳戶的銀行存摺首頁、提款卡或銀行月結單副本（需印有帳戶號碼）

3. 填寫表格

表格分為三個部分，第一個部分為填寫申領人的基本資料。要填妥的包括：姓名、身份證號碼、收款銀行戶口（帳戶持有人必須為申領人）、地址及流動電話號碼。

必須要留意的地方：

填寫的收款銀行戶口，帳戶持有人必須為申領人；流動電話號碼必須可接收短訊，以接收申請的通知。

《香港01》記者曾致電計劃的熱線查詢，對方指若申領人沒有可接收短訊的流動電話號碼，或有機會收到郵寄通知時已是結果通知。又建議如沒有電話號碼，可以嘗試以親友的聯絡電話暫代，令有關職員可以聯絡到相討事宜。

第二部分則為核實申領資格，共有四項選擇；申領人如果符合申領的全數六項條件，可以剔選第一個選擇。

若申領人在2018年是需要繳交薪俸稅或差餉，就要按情況剔選第二至第四任何一個選項。

第三部分則為申請人聲明，若已確認一切已填寫的資料是正確無誤，就可以寫上姓名、日期及簽署，完成表格。

4. 準備遞交文件

而在完成表格後，需將表格、香港身份證副本、3個月內發出的住址證明文件副本、申請人為帳戶持有人及列有帳戶號碼的銀行存摺首頁、提款卡或銀行月結單等的副本，一共四份文件放入信封，就已準備好所有需要遞交的文件。

5. 遞交文件

申請人可選擇在2月1日至4月30日期間，親身遞交至在職家庭及學生資助事務處、社會福利署各分區福利辦事處或政府合署，共超過30個地點的投遞箱，詳細地址可參考上方的地圖；申請人亦可將文件郵寄到在職家庭津貼辦事處，但就需要為信封貼上港幣兩元的郵票。

在職家庭津貼辦事處的郵寄地址如下：

旺角郵政局郵箱2600號 在職家庭及學生資助事務處 在職家庭津貼辦事處

申請人如對派發金額有異議可上訴

當職津處收到申請後，職津處會以流動電話短訊或郵寄方式，向申請人發出申請確認通知。而在完成處理申請後，申請人會收到申請結果通知，而款額會透過銀行帳戶發放。職津處提醒如申請人不滿申請結果，並能提供充分理據，可於「申請結果通知書」發出後的四星期內，以書面提出上訴申請。

如市民對計劃有任何疑問，亦可致電至「關愛共享計劃」的24小時熱線 3897 1088 查詢。