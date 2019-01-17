【流感高峰】累計175幼稚園爆感染　衞生署：達非常高強度水平

衞生署新一期《流感速遞》披露，今日再增一宗兒童嚴重流感個案，一名6歲男童感染甲型流感併發腦病變，該名男童已經接種今季流感疫苗，現時在瑪麗醫院留醫，情況穩定；今日再新增四間學校爆發流感，包括太古城的地利亞（加拿大）學校、沙田的聖母無玷聖心幼稚園、九龍城的聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園及中環的嘉諾撤聖心幼稚園。 衞生署指出，本港在1月6日至12日發生的幼稚園/幼兒中心流感樣疾病爆發有87宗，對比前一周錄得0宗爆發個案，處於非常高強度水平，為最高水平。幼稚園/幼兒中心在過去四日（1月12日至16日）已錄得88宗爆發個案，即近11日共有175間學校爆流感。 截至昨日（16日）共錄得113宗成人嚴重流感個案，當中46人死亡，單日增加6宗嚴重流個案及2宗死亡個案。

6歲男童染病併發腦病變 已注射疫苗

今日新增的兒童嚴重流感個案涉及一名過往健康良好的6歲男童，該名男童自1月5日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，其後出現嗜睡及神智不清等徵狀，1月9日起於瑪麗醫院留院。病人現時情況穩定。男童的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感及腦病變。

6歲男童已接種今季流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其弟弟及妹妹曾出現上呼吸道病徵已求醫，無需入院。

累計251宗院舍爆發 幼稚園及小學佔八成

衞生署在《流感速遞》中新增按院舍類別劃分「流感樣疾病爆發強度水平」，當中幼稚園/幼兒中心的流感樣疾病爆發報告，在1月6日至12日有87宗，對比前一周錄得0宗爆發報告，處於非常高強度水平。

自12月30日踏入冬季流感高峰期，至本月16日全港共錄得251宗院舍爆發個案，受影響人數達1,762人。當中幼稚園同期錄得175宗爆發個案，單是過去四日（1月12日至16日）已錄得88宗爆發個案，佔總數一半。

而小學的流感樣疾病爆發則有21宗，對比前一周錄得0宗爆發報告，屬中強度水平；安老院舍則有5宗，對比前一周錄得2宗爆發報告，處於低強度水平。

太古城地利亞（加拿大）學校20名小學生齊患感冒。（Delia School of Canada FB圖片） 四校共85名學生感染流感 部分要留醫 衞生署今日公布，太古城地利亞（加拿大）學校也爆發流感，涉及共11男9女，年齡介乎5至11歲，涉及班別為PG1、Grade 1及Grade 5。他們自1月7日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。當中19人分別向私家醫生或私家門診求醫，全部病人毋須入院、情況穩定。兩名受影響學童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

聖母無玷聖心幼稚園22幼童感染流感。（聖母無玷聖心幼稚園校網圖片） 位於沙田文禮路35至37號的聖母無玷聖心幼稚園個案，涉及12男10女，介乎三至五歲，來自K1至K3級別。他們自1月8日起先後出現類似病徵，全部人均已求醫，其中19人向私家醫生或私家門診求醫，有2人需入住那打素醫院，其中1人已出院，另有1名病童入住明德國際醫院。全部病人情況穩定。兩名受影響學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園20名幼童感染流感。（聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園FB圖片） 位於九龍城馬頭涌道135號G/F至二樓的聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園個案，涉及12男8女，介乎三至五歲，來自K1至K3級別。他們自1月5日起先後出現類似病徵。全部人均已求醫，當中16人向私家醫生或私家門診求醫；5人需入院接受治療，分別是3人入住伊利沙伯醫院、1人入住明愛醫院、以及1人入住聖德肋撒醫院，全部人已出院，情況穩定。七名受影響學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。



嘉諾撤聖心幼稚園校有23名學童感染流感。（嘉諾撤聖心幼稚園校網圖片） 而位於中環羅便臣道的嘉諾撤聖心幼稚園個案，涉及3男20女，介乎三至六歲，來自K1至K3級別。他們自1月9日起先後出現類似病徵。當中15人已求醫，其中14人向私家醫生或私家門診求醫，1人需入住聖保祿醫院接受治療，經治療後已出院。全部病人情況穩定。兩名受影響學童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

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