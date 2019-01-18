【流感高峰】衛生防護中心2時30分見記者　料公布幼稚園停課安排

本港冬季流感進入高峰期，至今已有178間幼稚園爆發流感。食物及衞生局副局長徐德義認為，情況值得關注，政府或考慮日後到幼稚園或幼兒中心注射疫苗。衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生今日（18日）下午2時30分將主持記者會，匯報本港冬季流感季節的最新情況，預料將公布幼稚園停課的最新標準。

食物及衞生局副局長徐德義指出，政府或考慮日後到幼稚園或幼兒中心注射疫苗。（資料圖片）

300多間小學安排到校打針 料可減爆發機會

徐德義指出，根據過去兩星期數據，幼稚園及幼兒中心的感染個案不斷上升，流感爆發的速度較快，認為情況與過往有別，值得關注。

他又指，現時衞生署人員或私家醫生會到校進行流感注射，至今已有約300多間小學完成注射，相信可減少校舍爆發流感機會。他表示，將考慮未來是否有需要將計劃推展至幼稚園及幼兒中心，又呼籲公眾盡快接種流感疫苗。

因應疫情宣布停課？ 消息：暫不會全面停課

他說，政府去年為應對流感曾一度實施停課，衛生防護中心將會今日下午會交代流感爆發發展，以及針對學校措施的建議。有報道引述消息指，現階段不會宣布全港幼稚園停課，但若幼稚園96小時內錄得3宗流感個案，會建議校方可考慮停課7日。

對於長洲泳灘昨日（17日）曾出現豬隻屍體，他說，屍體對非洲豬瘟病毒測試呈陰性反對，而發現屍體的地點3公里範圍內亦無養豬場，強調現時情況受控，公眾可放心。