【流感高峰】兩幼稚園停課　校長贊成政府安排幼稚園到校打針

本港踏入冬季流感高峰期逾兩星期，至今累計有178間幼稚園及幼兒中心爆發流感個案。今日（18日）再有兩間幼稚園宣布停課，食物及衞生局副局長徐德義今早表示，政府會積極考慮日後在幼稚園及幼兒中心推行到校打針。有幼稚園校長表示，現時不少家長均認為打流感針重要性不大，加上擔心對小朋友產生副作用，故抗拒打針或態度「無棱兩可」，故贊成政府建議，認為有助推廣打針的重要性，亦增強家長信心，安排子女接受注射。

食物及衞生局副局長徐德義今早表示，政府會積極考慮日後在幼稚園及幼兒中心推行到校注射。（資料圖片）

再多兩幼稚園因爆流感宣布停課

兩間幼稚園宣布停課。培道小學幼稚園今日（18日）向校內發出停課通告，指接獲衛生防護中心通知，為免流感漫延，學校需要由下周一（21日）至五（25日）停課，讓學生留家休息，以清潔校園。學校將於本月28日復課。

而元朗信義會生命幼稚園今日亦發通告指，昨日接獲家長通知有多名學生出現發高燒現象，亦有一名學生因高燒入院，經了解後已呈報予衛生防護中心，並獲中心確定為小型流感爆發。通告指中心在今日要求學校由明日（19日）起至下周五（25日）停課，復課安排將有待宣布。

聖文嘉中英文幼稚園（華貴）校表麥謝巧玲表示，未有正式統計校內學生注射流感針的數目，但相信數字不多。她估計，不少家長對流感掉以輕心，認為「做好衛生，注意飲食等，唔去人多稠密嘅地方，小朋友就未必一定感染到。」

她續指，試過問校內家長幾時安排小朋友打針，家長則稱「打完驚個仔發燒」，認為反映部分家長會擔心注射疫苗後會出現副出用，「到時仲麻煩」。

本身是幼稚園校長的教協副會長關淑玲亦指，部分家長會質疑疫苗功效，「覺得打咗都會中，希望唔靠藥物，靠自己嘅免疫力抗病。」

關淑玲表示，由去年至今，一直提倡政府為幼稚園提供到校打針服務，當中應豁免疫苗費用，並由家長選擇是否讓子女接種。她指，現時有學校安排私營醫療機構到校打針，若政府終落實措施，會有助減省學校行政安排。麥謝巧玲則認為，措施將可以令家長明白打流感針的重要性，亦增強他們對疫苗的信心，有助提升接種率。