【流感停課】衞生署建議191間幼稚園停課　明天開始計7天

本港正值冬季流感高峰期，截至周四（17日）本港已有178間幼稚園爆發流感。衞生署指出已屬非常高強度水平。 衞生署衞生防護中心總監黃加慶今日（18日）召開記者會，宣布本港冬季流感季節的最新情況，並公布幼稚園停課的安排。黃加慶強調已通知191間幼稚園／幼兒中心明天起停課，為期7天，措施會維持至農曆新年。其後再因應情況，決定是否需要加強或維持措施。

流感疫情持續，衞生署建議有流感爆發的幼稚園停課七天。(羅君豪攝)

衞生防護中心總監黃加慶表示，因應流感情況，昨晚召開跨部門會議，同時邀請了香港大學微生物學系講座教授袁國勇提出建議，中心建議爆發流感的幼稚園停課7天，至昨日（17日）有183間學校屬同情況，今日則再有8宗學校爆發個案，令總數增至191宗。

他又指流感高峰期第2周有87宗爆發個案，而第3周走勢一樣，以單周計，爆發數字已超越去年17/18年度冬季流感高峰最高一周的數字，相信未來幾周有機會上升。

左起：衞生防護中心社會醫學顧問醫生（傳染病）張竹君、衞生防護中心總監黃加慶醫生（吳鍾坤攝）

衞生防護中心建議有流感爆發的幼稚園停課，黃加慶指昨晚的跨部門會議上亦有討論是否需要全面停課，他認為現階段針對性地建議爆發幼稚園停課，已經有助紓緩兒童病房病床緊張的情況，而他們相信大部份學校會認同及合作，又指沒有法例可強制學校停課。黃加慶又強調並非不適合全面停課，只是針對有爆發學校會較為適合。

96小時內同群組爆3宗流感會建議停課

衞生防護中心社會醫學顧問醫生張竹君表示，若96小時內同一個群組出現3宗流感病發會建議學校停課。被問及計算方法，張表示96小時內3宗個案便建議停課是「粗略計法」，4天是流感的潛伏期，有傳播的跡象顯示都會建議停課，避免疫情蔓延，而衞生署亦會為學校作流行病學評估，並非單單由學校、家長自行決定停課。黃加慶亦表示其計算方法「唔係鐵版一塊」，會視乎情況而定。

記者多番追問，在爆發情況非常高的情況下，仍沒有宣布全面停課的原因，黃加慶僅解釋，經過跨部門會議的討論之後，認為現時的建議停課安排是合適的做法，措施將適用於農曆新年假前有爆發流感個案的幼兒中心或幼稚園，小學、中學不在此停課建議範圍。他又指，沒有科學化的根據去劃定一條停課的界線。被問到一旦需全港幼園停課會否提早公布，他僅指屬假設性問題不作回答。

衞生署衞生防護中心開記者會，公布學校停課建議安排。（吳鍾坤攝）

就流感疫苗注射，黃加慶表示，小學有逾400間學校參與「外展疫苗接種服務」，較去年上升281%，覆蓋率達53.7%；幼稚園則至1月13日，有168間學校接種疫苗，接種率按年上升54%，覆蓋率達30%。但黃加慶表示，幼稚園及幼兒中心數目超過1,000間，雖然覆蓋率有三成，但有推行外展疫苗接種的幼稚園佔全港幼稚園數目仍然不足兩成。

逾17.7%沒有安排疫苗接種的幼稚園爆發流感



衞生防護中心分析，沒有安排外展疫苗接種和有安排外展疫苗接種的幼稚園，發生的流感樣疾病爆發的數字。發現沒有安排外展接種的863間幼稚園中，有153間爆發流感，佔17.7%；而有安排接種的170間幼稚園，則有20間爆發流感，佔12.9%。至於有安排外展接種的394間小學當中，僅20間出現爆發，比率為5%；未有安排接種的193間小學亦有20間出現爆發，達10.4%。

再有兩間幼稚園宣布停課。（資料圖片）

衞生防護中心社會醫學顧問醫生張竹君表示，H1甲型流感主要針對小朋友及50至64歲成人，今季6歲以下幼童入院率較高。而上周流感樣本的陽性百分比達25%，較前一周20%高。截至昨日，122宗嚴重流感個案中，85%感染H1甲型流感。70%流感樣疾病爆發個案在幼稚園發生，其次是小學佔16%及安老院舍佔4%。

至今有178間幼稚園爆發流感

根據衞生署資料，自12月30日踏入冬季流感高峰期，至周三（16日）全港共錄得251宗院舍爆發。當中於上周（1月6日至12日），共有87宗幼稚園/幼兒中心流感爆發個案；而幼稚園/幼兒中心於過去5日（1月13日至17日）則錄得91宗爆發個案，即在該12天已錄得合共178宗爆發個案。而小學的流感樣疾病爆發則有21宗，安老院舍則有5宗。

多間公立醫院的內科病房爆滿。（資料圖片）

14間醫院內科病房爆滿

根據醫管局公布的數字，周四（17日）共有6,107急症室首次求診人次，其中有959人次經急症室轉入內科，而內科住院佔用率平均達110%。而15間公立醫院當中，有14間醫院內科病房爆滿，佔用率達100%或以上。

食物及衞生局副局長徐德義今早表示，過去兩星期幼稚園及幼兒中心的流感感染個案不斷上升，情況與過往有別，而政府會積極考慮日後在幼稚園及幼兒中心推行到校打針。