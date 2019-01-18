【腸扭結男嬰】醫管局提交調查報告　父親：已打定輸數

浚恒出生不久後因「腸扭結」，需切去全部小腸及大部分大腸，現時全身只剩下9厘米的大腸。浚恒父母質疑威爾斯親王醫院未有及早發現病情，令其病情惡化，並向醫院投訴。 醫院管理局公眾投訴委員會終完成調查，浚恒父母今日（18日）到醫管局大樓聽取調查報告。今日都有到場的浚恒精靈活潑，雖然與同齡小孩無異，但需全天候以喉管接駁腸藏。查閱調查報告前，父親已向記者透露，早已做好心理準備，認為院方不會承認錯誤。

浚恒需要24小時接駁十二指腸造口，幫助排出浚恒的糞便、胃液及膽汁。（吳鍾坤攝）

父母邱先生及邱太今日帶同浚恒到醫管局大樓聽取報告。就現場所見，浚恒精靈活潑，雖然仍在學習走路，也不時走向記者討玩。

驟眼看浚恒與其他同齡小孩無異，但他長期揹著背包，背包外更有喉管。父親邱先生指出，喉管來自十二指腸的造口，需要24小時接駁。他解釋，浚恒的糞便、胃液及膽汁都要靠喉管排出。



邱先生又說，看報告前已「打定輸數」，他坦言：「知道他們（院方）不會承認失誤，但都想試試。」

（吳鍾坤攝）

1歲半大的浚恒2017年6月26日於威爾斯親王醫院出生後，因腸扭結致小腸和大腸壞死，三度進行手術切除全部小腸和大部分大腸，大腸只剩下9厘米。浚恒每天需要注射16小時的營養液，每4小時需要抽胃液及膽汁。浚恒父母早前質疑，浚恒病情惡化至需要切去小腸和大腸，與威爾斯親王醫院未能及早發現其病情有關，並向醫院投訴。