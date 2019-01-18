【潘樂陶涉僭健】潘指水池是買回來擺落去　又指鄭司長不知他幹那

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，被指其在屯門海詩別墅的獨立屋物業存僭建物，早前遭屋宇署票控，潘今（18日）到屯門法院應訊，他在庭外被記者追訪時，直言被指涉僭建的水池，是買回來「就咁擺落去」，更稱有「百分百信心」能脫罪，至於被問到會否擔心案件影響其妻鄭司長，潘更笑言：：「我唔知太太做咩，太太都唔知我做乜嘢。」

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶被票控，引來大批傳媒到庭追訪。（盧翊銘攝）

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指屋宇署指控完全不正確

潘樂陶應訊後於庭外表示，屋宇署的指控完全不正確，指家中花園的泳池不是建築物，是水池設施。他解釋，該水池是組合式的(modular free standing pool)，由數塊板組成，再以塑膠袋盛水，置於地面上。他指水池沒石基，沒鑲螺絲，與建築物完全分離，不會影響原先的建築結構。潘續指，水池只是買回來，「喺花園地道就咁擺落去。」

笑言夫妻間有些事不會說

被問及會否擔心僭建案會影響妻子鄭若驊，潘答：「我唔知太太做咩，太太都唔知我做乜嘢。」其後重申雙方互不知悉對方的事，不覺妻子令他惹官非，而妻亦未有就案件給予意見。傳媒再問夫婦二人為何不清楚對方的事，潘指夫婦不會說及某些事情，又說：「呢個係好straightforward嘅case，覺得可以贏到嘅case洗乜講啫？」

拒回應僭建外問題

期間，有傳媒提及其任職主席的安樂工程，查詢日前被指於無經招標的過程下，獲准參與政府的牛潭尾濾水廠先導計劃工程一事。潘稱只會就僭建案回應，追問下他謂：「水務署係我哋client，你可以同水務署講。」記者再問及會否影響其主席職位、公司上市等，潘均指不會回應。