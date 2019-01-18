【腸扭結男嬰】調查報告指院方治療恰當　家屬：不會接受

1歲半大的浚恒因「腸扭結」致小腸和大腸壞死，手術後大腸只剩下9厘米。浚恒父母早前質疑，浚恒病情惡化至切去小腸和大腸，與威爾斯親王醫院未能及早發現其病情有關，並向醫院投訴。 醫管局公眾投訴委員會完成調查，浚恒父母今日（18日）到醫管局大樓聽取調查報告。父親邱先生指出，會上無人曾就事件表達歉意，報告更表明院方的治療及程序均正常、可接受（acceptable）及恰當（appropriate)，令他感到奇怪。他批評報告內容偏頗，明言不會接受，並已就事件提交新證據及申請法援，冀有突破性轉變。

浚恒父親（右）稱醫管局的報告內容偏頗，明言不會接受。（吳鍾坤攝）

父：醫生摸過浚恒肚子後稱無異樣

浚恒首兩次手術相隔8天，第二次開肚更發現小腸、大腸幾近全部壞死，令家屬質疑院方延遲治療。

邱先生引述報告指，浚恒術前的血液情況良好，故當時未有立即再做手術的判斷是「可接受」及「恰當」。他更指，會上亦未有交代腸臟壞死的原因，形容報告內容偏頗，明言不會接受。

他又批評醫護人員在浚恒第二次吐奶才向醫生求助，惟醫生摸過浚恒肚子後稱無異樣；而醫護人員在未有看過驗血報告及X光照片下，便直接向浚恒餵奶。對於報告稱做法「可接受」，他直言：「我無嘢好講。」

已提交新證據及申請法援 並向醫委會投訴

邱先生又說，根據浚恒確診「腸扭結」前的片段，他明顯疲態盡露，甚至不願飲奶，與紀錄有出入。他說，現時浚恒活潑好動，已是「不幸中的大幸」，現已將片段提交公眾投訴委員會，委員會或會就新證據再撰寫新報告，他期望未來會有突破性發展。他續指，早前已向醫委會投訴，並已申請法援，現時只能等待結果。

醫院管理局發言人指出，由於是次個案的情況較為罕見、臨床情況亦非常複雜，委員會成員在處理過程中尋求了獨立海外專家的意見，以作出有效的審查及裁決。醫管局對病人的情況表示難過，醫院會盡力提供適切治療、並繼續為家屬提供所需的協助。